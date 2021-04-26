Главный врач КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» Светлана Федорова считает необходимым возобновить обычный график движения городского транспорта. Она убеждена, что нынешние ограничения в перевозке пассажиров лишь способствуют скоплению людей, а не наоборот.

Об этом Светлана Федорова написала в Telegram-канале НикВестей, комментируя публикацию о протесте водителей маршруток против карантинных ограничений.

— Смысл ограничений не во времени, а в разобщении и избегании скоплений. А график по часам, как раз и создает скопление! Неужели так сложно понять? Или прислушаться к специалистам. Здравый смысл должен преобладать над желанием пиара и неэфффективных мер! — прокомментировала Светлана Федорова.

Главрач считает, что городская власть должна отменить ограничения на пассажирские перевозки.

— Отменить движение транспорта по графику имеет право тот, кто принял это решение (городские власти либо комиссия ТЭБ и НС). Это не сложно. Более того, это абсолютно нормально и необходимо, во избежание скопления людей на остановках, очередей и избегания тесных контактов. Как специалист считаю, что необходимо восстановить обычный график движения, избегая скопления людей в транспорте, — написала Светлана Федорова.

Напомним, что в пятницу, 23 апреля, городская комиссия по вопросам ТЭБ и ЧСнемного ослабила карантинные ограничения в Николаеве,. В частности, с понедельника, 26 апреля, немного расширили время пассажирских перевозок. Теперь общественный транспорт будет ходить с перевозки с 6:00 до 10:00 и с 16:00 до 20:00. При этом, спецпропуска пока еще остаются.