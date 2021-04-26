В понедельник, 26 апреля, в Николаеве водители маршруток, активисты и предприниматели вышли на акцию протеста против карантинных ограничений.

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

Акцию организовала общественная организация «300 николаевцев». С утра, в 10:00, активисты и маршрутчики приехали под управление патрульной полиции в Николаевской области по улице Новозаводской.

К 12 часам они переместились на Соборную площадь. Под зданием мэрии собралось около трех сотен человек. Протестующие требуют отменить ограничения на перевозки пассажиров в общественном транспорте, которые последние несколько недель происходят по графику.

Водители маршрутных такси припарковали около 30 микроавтобусов по улице Адмиральской и на Ингульском спуске.

Активисты держат в руках палкаты «Хочу работать», «Сеня, беги» и т.п. Они требуют, чтобы к ним вишел мэр Александр Сенкевич.

Главный аргумент протестующих — право на работу и перемещение отображено в Конституции. Также они требуют, чтобы исполнительный комитет Николаевского горсовета собрался в срочном порядке, снял сегодня ограничения на работу транспорта и отменил спецпропуска.

По их словам, ограничение перевозок создаёт столпотворения на остановках, что только способствует распространению коронавируса.

В комментарии журналистам начальник управления транспорта и коммуникаций горсовета Дмитрий Попов отметил, что ограничения могут быть сняты в пятницу, 30 апреля, если позволят показатели.

— Позиция городской власти такая: если есть предложения, то предоставьте в письменном виде. Что касается ограничений, то ждём пятницы, будет заседание комиссии ТБ ЧС, если показатели позволят, то снимем, — сказал он.

Протестующие передали свои требования Дмитрию Попову в письменном виде, предоставив городской власти полчаса на подготовку ответа о том, созовут ли сегодня исполком и комиссии ТБ ЧС или нет.

По словам митингующих, если ответа не будет или им откажут, то они на месте будут совещаться, что предпринять дальше. Сейчас участники акции иногда сканируют «Сенкевич, выходи!».

Протестующие не дождались ответа и пытаются пройти в мэрию. Работники горсовета их не пускают и закрыли входные двери.

Часть митингующих решили найти «чёрный вход», остальные стоят возле главного. Также они обсуждают предложение вызвать полицию, мол, нарушают их права, не пуская в горсовет.

Организатор акции Андрей Толпекин призвал митингующих «стоять до конца» и не расходиться. Также он анонсировал, что к ним скоро выйдут представители мэрии. Он указал, что полицию протестующие уже вызвали.

Спустя время им удалось пройти. В здании их встретил мэр Александр Сенкевич и секретарь горсовета Дмитрий Фалько. Александр Сенкевич сказал что никаких ограничений городская власть снять не может. Он надеется, что в понедельник Николаев переведут в оранжевую зону и вопрос протестующих решится.

Городской голова все же согласился созвать сегодня заседание исполкома. На это протестующие отреагировали аплодисментами.

Фото Натальи Приходько, Дмитрия Булаша и Вячеслава Тешнера

Как сообщалось, в пятницу городская комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС немного ослабила карантинные ограничения в Николаеве, связанные с эпидемией COVID-19. Теперь общественный транспорт будет ходить с 6:00 до 10:00 и с 16:00 до 20:00. При этом, спецпропуска пока еще остаются.

Напомним, 7 апреля на Соборную площадь в Николаеве снова вышли предприниматели, протестующие против карантинных ограничений.

Тогда Александр Сенкевич сказал, что не может ослабить карантинные ограничения, хоть местной власти и не выгодно, чтобы предприниматели не работали.

Позже было принято решение, что городская власть компенсирует николаевским предпринимателям налоги, которые они выплатили в период ужесточения карантина.