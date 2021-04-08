Городская власть компенсирует николаевским предпринимателям налоги, которые они выплатили в период ужесточения карантина.

Об этом сегодня, 8 апреля, заявил мэр Николаева Александр Сенкевич в ходе встречи с руководителями городских рынков.

В ходе мероприятия предприниматели отметили, что из-за локдауна их деятельность попала под временный запрет. По этой причине они обратились к городским властям с просьбой отменить или снизить ставку налога на землю, которую оплачивают рынки.

Как сообщила директор департамента финансов Вера Святелик, законодательство не предоставляет органам местного самоуправления возможности влиять на размер налога на землю.

В свою очередь, Александр Сенкевич подчеркнул, что николаевские предприниматели смогут получить помощь от города. Ее предоставят в рамках целевой программы в качестве возмещения уплаченных налогов.

— Льготы по налогам мы предоставлять не можем. Однако у нас есть возможность оказывать целевую финансовую помощь. Идея заключается в следующем. Предприниматели должны предоставить нам информацию о площади непродовольственной группы товаров на рынке и объема налога на землю. Исходя из этого, они смогут рассчитывать на определенную помощь, — сказал городской голова.

Схема такова: если на рынке 40% площади отведено под продовольственные товары, 60% — под непродовольственные, а налог на землю составляет 1000 гривен, бизнес может рассчитывать на компенсацию в размере 600 гривен, что составляет 60% от объема налога на землю.

Сейчас такая программа разрабатывается специалистами мэрии. Согласно процедуре, ее должны утвердить депутаты городского совета. Данный вопрос планируют вынести на ближайшую сессию горсовета.

Напомним, вчера, 7 апреля, на Соборную площадь в Николаеве снова вышли предприниматели, протестующие против карантинных ограничений.

Тогда Александр Сенкевич сказал, что не может ослабить карантинные ограничения, хоть местной власти и не выгодно, чтобы предприниматели не работали.