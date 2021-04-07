В среду, 7 апреля, на Соборную площадь в Николаеве вышли предприниматели, протестующие против карантинных ограничений.

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

Слово взял представитель общественной организации «300 николаевцев», юрист Андрей Толпекин. Он заявил, что власть несправедливо запретила работу одних предприятий и разрешила работать другим.

— Любое конституционное право может быть ограничено только законом — введинием чрезвычайного или военного положения. На сегодняшний день мы просим нашего мэра, нашу городскую власть поддержать предпринимателей, чтобы не «кошмарили» полиция, проверки Госпродпотребслужбы. Прослеживается коррупция в государственных масштабах — один может работать, другой не может. Если ограничивать конституционное право — ограничивать всем, — сказал он.

После к микрофону подошла предпринимательница, которая заявила о том, что власть ничего не сделала, чтобы поддержать предпринимателей — они вынуждены по-прежнему платить аренду и налоги.

— Потому что ничего не делать очень удобно. А устрашать предпринимателей — это очень интересно и красиво. На «Колос» пригнать автозаки — шикарно. Пригнать целый автобус полиции, как для преступников, — это вообще нонсенс. Мы в каком государстве вообще живет? — сказала она.

Спустя время к предпринимателям вышел Николаевский городской голова Александр Сенкевич.

— Мы знаем, что вы здесь сегодня собрались, потому что не можете работать и кормить свои семьи. Давайте разберемся, какая причина этого. Есть всеукраинские показатели, по которым города переходят из одних зон в другие, — сказал он, после чего прочитал статистику заполненности городских больниц, летальных случаев от последствий коронавируса и заболеваемости.

Протестующие не хотели его слушать, упрекая тем, что он имеет возможность работать, а они нет.

— Если вы считаете, что эта статистика лживая, возьмите нескольких представителей: господина Толпекина, вот этого орущего мужчину и эту женщину. Мы их оденем в химзащиту и отправил в любую на выбор больницу, в какую вы захотите, чтобы вы проверили — реальная статистика или нет, — сказал он.

На претензии по поводу того, что предприниматели лишились дохода, Александр Сенкевич отметил, что Владимир Зеленский подписал закон о выплате «карантинных» денег ФЛП.

После к мэру поочередно начали подходить люди, высказывая свои претезии и пожелания.

— У меня реализатор. Ей нечем кормить детей. Я их кормлю, но это не может быть вечно. Женщина, два ребенка по 15 лет. Им нечего есть. Понимаете? Просто нечего есть. Я все сказала, — подола одна из предпринимательниц.

Посже городской голова по просьбе протестующих согласился собрать заседание исполнительного комитета, чтобы решить вопрос с арендной платой на рынках.

Также предприниматели пожаловались на то, что в супермаркетах не соблюдают карантинные ограничения, а большие торговые центры работаю, вопреки запрету на реализацию непродовольственных товаров. В частности, они заявили о том, что «Эпицентр» пускает покупателей.

В итоге Александр Сенкевич вместе с несколькими представителями митингующих зашли в здание мэрии, чтобы выработать план действий помощи предпринимателям.

Напомним, что предыдущий протест прошел 19 марта. Представители организации #SaveФОП в Николаеве вышли на мирный пикет — требовали от местных властей не принимать решение о введении так называемого «локдауна» в городе и области.

Также 6 января, перед введением локдауна. под стенами Николаевской облгосадминистрации собралось около 200 человек, которые представились физическими лицами-предпринимателями, они требовали от главы облгосадминистрации Виталия Кима передать Кабмину и президенту их требование об отмене усиления карантинных ограничений с 8 января.

11 ноября в Николаеве прошел мирный митинг работников заведений общественного питания в рамках всеукраинской акции протеста против ограничений работы в рамках карантина «выходного дня».