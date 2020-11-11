В среду, 11 ноября, в Николаеве прошел мирный митинг работников заведений общественного питания в рамках всеукраинской акции протеста против ограничений работы в рамках карантина «выходного дня».

В частности, на митинг под зданием городского совета вышли около 100 предпринимателей, передает корреспондент НикВести.

Один из участников и организаторов акции предприниматель Владимир Демченко в комментарии журналистам пояснил, что сотрудники и владельцы заведений общественного питания Николаева выступают против нововведений Кабмина, так как они уничтожат ресторанный бизнес не только в городе, но и во всей стране.

— Карантин выходного дня может уничтожить многие заведения в нашем городе, они просто закроются. Мы придерживаемся всех карантинных ограничений. Я считаю, что рестораны не являются основным местом распространения вируса. Нам говорят, что локдаун в стране не введут, однако при этом ограничения организовывают ресторанам и заведениям культуры, — заявил Владимир Демченко.

К митингующим вышел первый вице-мэр Николаева Владимир Крыленко и заявил, что юридический департамент городского совета готовит обращение к главе государственной комиссии ТЭБ и ЧС Денису Шмыгалю, а также к главе Николаевской ОГА Александру Стаднику с просьбой не вводить карантин выходного дня, а также отменить установленные ограничения для заведений общественного питания.

— Мы против карантина выходного дня, а также против ограничений для заведений общественного питания. Мы понимаем вас, понимаем, что вы платите налоги, мы понимаем, что вы платите зарплаты. Это позиция городской власти, — заявил Владимир Крыленко.

Напомним, Министерство здравоохранения будет предлагать Кабинету министров ввести жесткий карантин на выходные, чтобы в субботу и воскресенье работали только продуктовые магазины, аптеки и ветеринарные аптеки, транспорт и автозаправки, чтобы «разорвать цепь» передачи COVID-19.

Президент Владимир Зеленский заверил, что анонсированный Минздравом карантин выходного дня продлится лишь несколько недель.

Премьер Денис Шмыгаль заявил, что правительство «готов подставить плечо», чтобы поддержать предпринимателей при усилении карантина выходного дня.