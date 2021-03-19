Представители организации #SaveФОП в Николаеве вышли на мирный пикет утром в пятницу, 19 марта. Люди требовали от местных властей не принимать решение о введении так называемого «локдауна» в городе и области.

Об этом сообщает корреспондент MyCity.

Всего на пикет на Соборной площади пришли примерно 60-70 человек. У них было сразу несколько требований. Самое главное — не вводить карантин «красного» уровня, когда почти вся торговля будет снова запрещена. По словам организаторов, третьего локдауна малый и средний бизнес уже не сможет пережить.

Пикетировали также представители фирм-перевозчиков, которые заявляют, что очень страдают от карантинных ограничений и различий междугородных и областных рейсов. Они просят власть их поддержать, ведь во время ограничений значительно увеличивается количество незаконных перевозок.

Кроме этого, организация #SaveФОП требует от областной власти и главы ОГА подписания распоряжения о том, чтобы малому бизнесу разрешили работать даже в локдаун.

Напомним, с начала эпидемии коронавируса и введения карантинных ограничений в Николаевской области 6341 ФЛП прекратил свою деятельность.

Напомним, перед введением предыдущего локдауна, 6 января, под стенами Николаевской облгосадминистрации собралось около 200 человек, которые представились физическими лицами-предпринимателями, они требовали от главы облгосадминистрации Виталия Кима передать Кабмину и президенту их требование об отмене усиления карантинных ограничений с 8 января.