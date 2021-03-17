С начала эпидемии коронавируса и введения карантинных ограничений в Николаевской области 6341 ФЛП прекратил свою деятельность.

Об этом идет речь в сюжете телеканала «Cуспільне: Миколаїв».

Марина Коваленко с супругом на протяжении 12 лет владели караоке-клубом в одном из бизнес-центров Корабельного района Николаева. Сейчас двери заведения опломбированы — бизнес пришлось закрыть осенью 2020 года.

— Когда в марте первый карантин, мы сидели дома, но платили аренду. Нам сделали скидку в 20%, но на нашу сумму это особо не повлияло, — рассказывает Марина Коваленко.

И хоть заведение уже не работает, владельцы выплачивают долг в 70 тысяч гривен, поэтому особого желания возобновлять бизнес у них нет.

— Тяжело, и уже желания нет. И перегорели. Мы подписали заявление, что должны погасить долг на протяжении полугода. Мы сидим дома, но должны платить 18 тысяч гривен в месяц для погашения долга, — добавила девушка.

Марина Шувалова около 25 лет занимается бизнесом — продает детскую одежду в арендованном помещении на рынке «Колос». Говорит, что карантинные ограничения негативно отразились на деле.

— Многие за этот период думали и думают закрываться, потому что нужно платить налоги по полной программе, аренду, а она немаленькая, плюс коммунальные услуги, ну и питаться как-то надо. Мы стали заложниками этой ситуации. Скажу так, по многим рынкам около 10% уже сдали или продали свои контейнеры, — рассказала она.

В налоговой службе говорят, что особых изменений в связи с карантином не произошло.

— Когда мы сделали анализ по поводу тех предпринимателей, которые были зарегистрированы на протяжении 2020 года и тех, кто прекратил свою деятельность, мы увидели такую картину: у нас на протяжении января-декабря 2020 года на учет взято 6417 ФЛП. А прекратили деятельность 6341 ФЛП. То есть, даже когда был карантин, мы видим тенденцию роста, — сказала и.о. замначальника ГУ ГНС в Николаевской области Ольга Купчишина.

Ранее и.о. начальника Главного управления ГНС в Николаевской области Дмитрий Прокофьев рассказал, что 2020 году, несмотря на кризис, связанный с карантинными ограничениями, количество предпринимателей в Николаевской области не сократилось.