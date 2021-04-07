Николаевский городской голова Александр Сенкевич рассказал, что не может ослабить карантинные ограничения, хоть местной власти и не выгодно, чтобы предприниматели не работали.

Об этом он сказал во время встречи с представителями малого бизнеса, которые сегодня утром устроили акцию протеста под зданием мэрии, требуя отменить карантинные ограничения, передает корреспондент НикВести.

— Если бы я мог своим своим решением сказать: «Все, ребята, возвращаемся к прошлой жизни», я бы так и сделал? Как человек логичный. Наверное, я бы так и сделал. Проблема в том, что подобные решения не принимаются одним человеком или даже группо й людей. Есть вертикаль. Есть государственная комиссия ТЭБ и ЧС, которая устанавливает эти зоны. Потом, по закону, региональная комиссия принимает свои ограничения, а мы как городская принимаем свои, согласно решению областной. И даже если бы меня сегодня разорвали на площади и съели по кусочкам, как Жана Батиста Гренуя в книге «Парфюмер», ничего бы не произошло и все бы осталось точно также, — сказал Александр Сенкевич.

Мэр добавил, что городской власти тоже не выгоден карантин, поскольку доходы бюджета уменьшаются, однако, по его мнению, другого выхода нет.

У меня нет желания, чтобы люди сегодня сидели без денег. Потому что работа людей — это фактически действия городской власти. Если люди не смогут работать, не будут платить налоги, то мы не будем наполнять казну и что-то делать: чинить дороги, ремонтировать школы. А если этого не будет, что все станут говорить? Кто плохой? Мэр. Поэтому у меня нет ни единого логического объяснения, чтобы людям не давать работать. Единственное логическое объяснение — удержать от контактов друг друга, — сказал он.

Как сообщалось, в среду, 7 апреля, на Соборную площадь в Николаеве вышли предприниматели, протестующие против карантинных ограничений.

Ранее Александр Сенкевич записал видеообращение к горожанам, в котором ответил на их претензии по поводу ужесточния карантина.