Николаевский городской голова Александр Сенкевич ответил на возмущения горожан по поводу новых карантинных ограничений.

Соответствующее видеообращение он опубликовал на своей странице в Facebook.

Мэр отметил, что видит жалобы николаевцев и понимает их недовольство, и уверяет, что такие ограничения никому не выгодны. Однако, по его словам, другого выхода, в связи с высокой заболеваемостью и летальностью, не осталось.

— С субботы в нашем городе начали действовать дополнительные карантинные ограничения. Они касаются работы общественного транспорта, функционирования всех образовательных учреждений, торговли непродовольственными товарами. Вижу ваши нарекания. Понимаю, что сложно настроить привычный график жизни в таких условиях. Новые рамки, принятые комиссией ТЭБ и ЧС, не выгодны никому — ни вам, ни мне, ни центральной власти. Но они не выгодны и вирусу, с которым мы уже сейчас ведем полноценную войну. Поймите, другого пути, чтобы сохранить человеческие жизни, у нас нет. Болезнь уносит все больше молодых и сильных, а людям пожилого возраста почти не оставляет шансов, — сказал Александр Сенкевич.

Городской голова добавил, что коронавирус забирает больше 10 жизней горожан ежедневно, а ситуацию может изменить только ответственное отношение к ней.

— Если в прошлом году угроза была потенциальной, то сегодня коронавирус забирает 10 и больше жизней николаевцев ежедневно. Думаю, что среди нас не осталось людей, которые бы не столкнулись с потерей близких и родных. Обращаюсь к каждому из вас! Сейчас только наша общая ответственность может изменить ситуацию. Городская власть не намерена выступать вашим противником, наоборот, мы должны стать командой. Должны вместе преодолеть пандемию, пусть даже путем неудобных для нас ограничений. Верю, что это временно, и мы с вами справимся. Прошу, поддерживайте друг друга, берегите себя и своих близких, — резюмировал он.

Ранее сотрудница «скорой помощи» из Николаева возмутилась, что из-за введенных в городе транспортных ограничений медики не имеют возможности добраться домой после рабочей смены. Как известно, в Николаеве с 3 апреля ограничили перевозки пассажиров общественным транспортом, кроме как в период с 6:30 до 9:00 и с 16:30 до 19:00.