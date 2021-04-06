Сотрудница «скорой помощи» из Николаева возмутилась, что из-за введенных в городе транспортных ограничений медики не имеют возможности добраться домой после рабочей смены.

Соответствующее видеообращение к мэру Николаева Александру Сенкевичу она опубликовала в социальной сети Instagram вчера, 5 апреля, - пишут НикВести.

Девушка отметила, что ночная смена у работников «скорой помощи» заканчивается в 9 утра, когда маршрутки уже перестают осуществлять пассажирские перевозки из-за введенных городской комиссией по ТЭБ и ЧС ограничений.

— Доброе утро, если это можно так назвать. Это обращение к нашему мэру Александру Федоровичу. Скажите пожалуйста, как сотрудникам «скорой помощи» добираться домой, если мы работаем до 9, а маршрутки ходят до 9? Как нам добраться в Корениху, Калиновку, Пересадовку, Терновку, Матвеевку, Октябрьское, в Новую Одессу люди тоже добираются, Соляные, Северный. Как мы должны доехать домой? После тяжелой смены, когда из машины не вылазим, - сказала девушка.

Как известно, в Николаеве с 3 апреля ограничили перевозки пассажиров общественным транспортом, кроме как в период с 6:30 до 9:00 и с 16:30 до 19:00.

Вчера, 5 апреля, был первый будний день с тех пор, как городская комиссия по ТЭБ и ЧС ввела новые ограничения на перевозки в общественном транспорте в Николаеве. Люди не могли уехать на работу, на остановках образовались очереди, а патрульная полиция продолжала дежурить на дорогах.

На выходных сообщалось, что некоторые водители меняли маршруты, чтобы избежать патрулей.

Отметим, что на выходных появилась информация о том, что водители маршруток собираются бастовать в понедельник. Однако они все же вышли на работу, но в гораздо меньшем количестве.

Ранее жительница Николаева показала, как коммунальный автобус, курсирующий по маршруту № 91, приехал на конечную остановку с практически полностью занятыми местами для сидения.