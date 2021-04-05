Сегодня, 5 апреля, первый будний день с тех пор, как городская комиссия по ТЭБ и ЧС ввела новые ограничения на перевозки в общественном транспорте в Николаеве. Люди пытаются уехать на работу, на остановках образовываются очереди, а патрульная полиция дежурит на дорогах.

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

Как сообщалось, в Николаеве с 3 апреля ограничили перевозки пассажиров общественным транспортом, кроме как в период с 6:30 до 9:00 и с 16:30 до 19:00.

И если на выходных ситуация была относительно сносной, то в первый рабочий день уехать на работу удалось далеко не всем.

Очередь на остановке в Корабельном районе Очередь на остановке в Корабельном районе Очередь на остановке в Лесках

Сидячие места в автобусах и маршрутках занимали практически на конечных. Дальше маршрутки не останавливались, а патрульные дежурили на дорогах, проверяя соблюдение карантинных ограничений.

На выходных сообщалось, что некоторые водители меняли маршруты, чтобы избежать патрулей.

Напомним, что ранее комиссия по ТЭБ и ЧС разрешила перевозить пассажиров только спецпропускам.

Отметим, что на выходных появилась информация о том, что водители маршруток собираются бастовать в понедельник. Однако они все же вышли на работу.

Напомним, глава ОГА Виталий Ким сообщил, что если в течение следующей недели не улучшатся ковидные показатели, общественный транспорт в Николаеве остановят.

Фоторепортаж

Фото: Вячеслав Тешнер