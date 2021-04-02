Если в течение следующей недели не улучшатся ковидные показатели, общественный транспорт в Николаеве остановят.

Об этом сказал глава Николаевской облгосадминистрации Витали Ким во время заседания областной комиссии по ТЭБ и ЧС в пятницу, 2 апреля, передает корреспондент НикВести.

Глава ОГА отметил, что на следующей неделе усиливают контроль за соблюдением карантинных ограничений.

— Конечно, мы должны усилить контроль за транспортом. Отдельное поручение по транспорту будет на следующей неделе — если мы не отработаем эту ситуацию и не «погасим» наши показатели в ближайшее время, транспорт будем останавливать вообще со следующих выходных. Не жестко, в рамках закона, но намного сильнее мы будем контролировать всех — и рынки, и предпринимателей, и перевозчиков, — сказал Виталий Ким.

Ранее мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что в Николаеве будут продлены и ужесточены введенные ранее ограничения, связанные с нахождением в «красной» карантинной зоне.