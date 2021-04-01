В Николаеве будут продлены и ужесточены введенные ранее ограничения, связанные с нахождением в «красной» карантинной зоне.

Об этом сегодня, 1 апреля, во время прямого эфира в социальных сетях сообщил Николаевский городской голова Александр Сенкевич.

Мэр сообщил, что завтра состояться заседания региональной и городской комиссий по ТЭБ и ЧС.

— Мы продолжаем карантинные мероприятия в карантинной зоне. Это значит, что люди, которые не могли работать раньше, так и не смогут работать. Это касается непродовольственных товаров. Смогут работать только предприятия, которые занимаются продажей продовольственных товаров, аптеки и предприятия критической инфраструктуры, - сказал Александр Сенкевич.

Что касается общественного транспорта, то он будет работать только в ограниченные часы, а воспользоваться им можно будет только при наличии пропуска и документов.

— Мы вынуждены внедрить фактически с субботы, 3 апреля, проезд в транспорте с 6:30 до 9:00, а также с 16:30 и до 19:00. В остальное время весь транспорт курсировать не будет. Маршруткам и нашему общественному транспорту будет запрещено ездить. Даже люди, у которых есть пропуска, не смогут передвигаться. Все, кто перемещаются, должны иметь при себе удостоверение личности, пропуска действуют исключительно с документами, - сказал Александр Сенкевич.

Кроме того, с понедельника, 5 апреля, ученики выходят с каникул, но учиться будут дистанционно. Это касается и учеников 1 - 4 классов.

— К сожалению, это так. Как отец ребенка, который учится в 1 классе, я понимаю, насколько это сложно организовать первоклассника, чтобы он учился дистанционно, и это обязательно он должен сидеть либо с бабушкой, либо с кем-то другим, кто будет за ним присматривать. Дети с 1 по 11 класс будут учиться дистанционно, - сказал Александр Сенкевич.

По его словам, городская власть рассматривала вариант продления каникул еще на 1 неделю, но в таком случае, возникла бы необходимость продлить учебу на июнь.

Что касается детсадов - они переходят на обучение детей, родители которых работают в организациях критической инфраструктуры - тех, кто обязательно должен работать и не может находиться дома.

— Мы хотим, чтобы количество детей, которые учатся в садах, уменьшилась где-то до 25%. Сейчас оно составляет 50%, - сообщил Александр Сенкевич.

Магазины непродовольственных товаров, в том числе «Эпицентр», будут работать по предзаказу «на вынос». В случае нарушений, полиция будет давать соответствующие материалы на городскую комиссию по ТЭБ и ЧС, которая будет принимать решение о закрытии таких магазинов.

— Сегодня мы в «красной» зоне, и на следующей неделе тоже будем там, - констатировал Александр Сенкевич, отдельно акцентировав на том, что ярмарки работать не будут.

Напомним, по состоянию утро 1 апреля в Николаевской области зарегистрировано 327 новых случаев COVID-19. Из них на Николаев приходится 221 новый случай.