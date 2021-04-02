В Николаеве усиливают карантинные ограничения в связи с высоким уровнем заболеваемости коронавирусом.
Такое решение было единогласно принято комиссией по ТЭБ и ЧС в пятницу, 2 апреля, передает корреспондент НикВести.
Фактически городская комиссия по ТЭБ и ЧС продублировала решение областной комиссии. Таким образом на территории Николаева с 3 апреля 2021 года и до стабилизации эпидемической ситуации на территории города запрещены:
Также было принято решение:
Кроме того, в городских больницах развернут 60 дополнительных коек.
Напомним, глава ОГА Виталий Ким сообщил, что если в течение следующей недели не улучшатся ковидные показатели, общественный транспорт в Николаеве остановят.
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В Николаеве усиливают карантинные ограничения в связи с высоким уровнем заболеваемости коронавирусом.
Такое решение было единогласно принято комиссией по ТЭБ и ЧС в пятницу, 2 апреля, передает корреспондент НикВести.
Фактически городская комиссия по ТЭБ и ЧС продублировала решение областной комиссии. Таким образом на территории Николаева с 3 апреля 2021 года и до стабилизации эпидемической ситуации на территории города запрещены:
Также было принято решение:
Кроме того, в городских больницах развернут 60 дополнительных коек.
Напомним, глава ОГА Виталий Ким сообщил, что если в течение следующей недели не улучшатся ковидные показатели, общественный транспорт в Николаеве остановят.