В Николаеве усиливают карантинные ограничения в связи с высоким уровнем заболеваемости коронавирусом.

Такое решение было единогласно принято комиссией по ТЭБ и ЧС в пятницу, 2 апреля, передает корреспондент НикВести.

Фактически городская комиссия по ТЭБ и ЧС продублировала решение областной комиссии. Таким образом на территории Николаева с 3 апреля 2021 года и до стабилизации эпидемической ситуации на территории города запрещены:

осуществление регулярных и нерегулярных перевозок пассажиров общественным транспортом на городских автобусных маршрутах в режиме маршрутного такси и обычного движения, в трамваях и троллейбусах, в городском транспорте, кроме перевозки пассажиров в период с 6:30 до 9:00 и с 16:30 до 19:00;

перевозка пассажиров, кроме тех, кто имеет пропуска, созданные для проезда в общественном транспорте, средства индивидуальной защиты и удостоверения личности;

деятельность ярмарок

работа летних площадок в заведениях общественного питания;

деятельность торговых уличных площадок, в том числе торговлю с автотранспортных средств и прицепов.

Также было принято решение:

Приостановить образовательный процесс в учреждениях внешкольного образования всех типов и форм собственности, перевести на дистанционное обучение. Ограничить образовательный процесс в учреждениях дошкольного образования согласно требований постановления Кабмина. Ограничить предоставление социальных услуг в социально-реабилитационных центрах с 5 апреля до стабилизации. Организовать дистанционное обучение в учреждениях среднего общего образования с 5 апреля до стабилизации ситуации. Создать рейдовые группы с привлечением сотрудников облгосадминистрации, которые будут контролировать выполнение карантинных ограничений.

Кроме того, в городских больницах развернут 60 дополнительных коек.