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В Николаеве патрульная полиция проверяет соблюдение карантина водителями автобусов и маршруток.
Об этом сообщают в пресс-службе патрульной полиции.
Как сообщалось, в Николаеве с 3 апреля ограничили перевозки пассажиров общественным транспортом, кроме как в период с 6:30 до 9:00 и с 16:30 до 19:00.
«Патрульные полицейские проверяют соблюдение карантинных норм перевозчиками и гражданами. На нарушителей инспекторы составляют административные материалы. Стражи правопорядка также проводят с гражданами разъяснительные беседы и профилактическую работу», — говорится в сообщении.
Отмечается, что было зафиксировано несколько случаев, когда перевозчики меняли маршруты, чтобы избежать проверки полицейских. Указанные водители были привлечены к административной ответственности.
«Просим людей с пониманием отнестись к карантинных мероприятий и напоминаем о необходимости использования защитных масок в общественном транспорте и в общественных местах. Друзья, это необходимо для того, чтобы обезопасить себя и других от заражения вирусом. Призываем жителей Николаевщины не пренебрегать условиям карантина!», — отметили в патрульной полиции.
Напомним, глава ОГА Виталий Ким сообщил, что если в течение следующей недели не улучшатся ковидные показатели, общественный транспорт в Николаеве остановят.
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В Николаеве патрульная полиция проверяет соблюдение карантина водителями автобусов и маршруток.
Об этом сообщают в пресс-службе патрульной полиции.
Как сообщалось, в Николаеве с 3 апреля ограничили перевозки пассажиров общественным транспортом, кроме как в период с 6:30 до 9:00 и с 16:30 до 19:00.
«Патрульные полицейские проверяют соблюдение карантинных норм перевозчиками и гражданами. На нарушителей инспекторы составляют административные материалы. Стражи правопорядка также проводят с гражданами разъяснительные беседы и профилактическую работу», — говорится в сообщении.
Отмечается, что было зафиксировано несколько случаев, когда перевозчики меняли маршруты, чтобы избежать проверки полицейских. Указанные водители были привлечены к административной ответственности.
«Просим людей с пониманием отнестись к карантинных мероприятий и напоминаем о необходимости использования защитных масок в общественном транспорте и в общественных местах. Друзья, это необходимо для того, чтобы обезопасить себя и других от заражения вирусом. Призываем жителей Николаевщины не пренебрегать условиям карантина!», — отметили в патрульной полиции.
Напомним, глава ОГА Виталий Ким сообщил, что если в течение следующей недели не улучшатся ковидные показатели, общественный транспорт в Николаеве остановят.