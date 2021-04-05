Жительница Николаева, корреспондент «Суспільного» Елена Клепа показала, как коммунальный автобус, курсирующий по маршруту № 91, приехал на конечную остановку с практически полностью занятыми местами для сидения.

Видео она опубликовала на своей странице в Facebook.

Отметим, что автобус курсирует по маршруту «Центральный стадион — Кладбище». На записи видно, как зеленый автобус подъезжает на конечную, берет всего несколько пассажиров и уезжает, поскольку мест в салоне уже практически нет.

«Ну, то есть, это нормально?!) Приехал полный, забрал пару человек с конечной и уехал», — прокомментировала она.

Как сообщалось, сегодня, 5 апреля, первый будний день с тех пор, как городская комиссия по ТЭБ и ЧС ввела новые ограничения на перевозки в общественном транспорте в Николаеве. Люди не могли уехать на работу, на остановках образовались очереди, а патрульная полиция продолжает дежурить на дорогах.

На выходных сообщалось, что некоторые водители меняли маршруты, чтобы избежать патрулей.

Напомним, что ранее комиссия по ТЭБ и ЧС разрешила перевозить пассажиров только спецпропускам.

Отметим, что на выходных появилась информация о том, что водители маршруток собираются бастовать в понедельник. Однако они все же вышли на работу.