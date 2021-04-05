Сегодня утром на маршруты для перевозки пассажиров вышло вдвое меньше транспорта, чем раньше.

Об этом в комментарии изданию «Свідок.info» рассказал руководитель управления транспорта Николаевского горсовета Дмитрий Попов.

По его словам, действительно, сегодня на улицы вышло меньше транспорта, чем до введения карантинных ограничений, но больше чем в прошедшие выходные.

— Если брать суммарно и маршрутные такси, коммунальные автобусы и электротранспорт, то из 600 единиц, которые обычно курсируют, сегодня работают 300. Но отмечу, на каждом маршруте есть подвижной состав — 1-2 машины точно есть, если говорить о маршрутках, - сказал Дмитрий Попов.

В тоже время, от пассажиров общественного транспорта поступают нарекания о том, что они садятся в автобус, к примеру, в 8:50. Полицейские останавливают транспорт уже после 9:00 и требуют у всех покинуть салон, хотя водитель мог бы довести пассажиров по маршруту до парка.

Также Дмитрий Попов отметил, что сегодня в горсовете пройдет совещание касаемо внедрения коротких «реверсных» маршрутов — к примеру, от Терновского кольца до Пушкинского и т. д. - это позволит в рабочую перевозку вывезти больше пассажиров с меньшим интервалом движения транспорта.

Сегодня, 5 апреля, первый будний день с тех пор, как городская комиссия по ТЭБ и ЧС ввела новые ограничения на перевозки в общественном транспорте в Николаеве. Люди пытались уехать на работу, на остановках образовывались очереди, а патрульная полиция дежурила на дорогах.

Как известно, в Николаеве с 3 апреля ограничили перевозки пассажиров общественным транспортом, кроме как в период с 6:30 до 9:00 и с 16:30 до 19:00.