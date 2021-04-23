Городская комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС немного ослабила карантинные ограничения в Николаеве, связанные с эпидемией COVID-19.

Такое решение было принято на заседании комиссии в пятницу, 23 апреля, передает корреспондент НикВести.

В частности, с понедельника, 26 апреля, немного расширили время пассажирских перевозок. Теперь общественный транспорт будет ходить с перевозки с 6:00 до 10:00 и с 16:00 до 20:00. При этом, спецпропуска пока еще остаются.

Городской голова Александр Сенкевич отметил, что в следующую пятницу состоится еще одно заседание региональных и николаевской комиссий по ТЭБ и ЧС, которая, возможно, еще больше ослабит транспортные ограничения.

Также в понедельник открывается для посещения детский реабилитационный центр «Цветик-семицветик», а с 5 мая планируют снова разрешить ходить в школу ученикам 1-4 классов.

Запрещенными остаются:

осуществление регулярных и нерегулярных перевозок пассажиров общественным транспортом на городских автобусных маршрутах в режиме маршрутного такси и обычного движения, в трамваях и троллейбусах, в городском транспорте, кроме перевозки пассажиров в период с 6:00 до 10:00 и с 16:00 до 20:00;

перевозка пассажиров, кроме тех, кто имеет пропуска, созданные для проезда в общественном транспорте, средства индивидуальной защиты и удостоверения личности;

деятельность ярмарок;

работа летних площадок в заведениях общественного питания;

деятельность торговых уличных площадок, в том числе торговлю с автотранспортных средств и прицепов.

Отмечается, что продолжат свою деятельность рейдовые группы, контролирующие соблюдение карантинных ограничений.

Также стало известно, что сейчас в облгосадминистрации разрабатывают порядок работы летних площадок в кафе. Возможно, на следующей неделе он будет готов, и тогда в Николаеве разрешат работу таких объектов и культурных мероприятий на открытом воздухе.

Александр Сенкевич отметил, что работа летних площадок в «красной» зоне запрещена, потому это будет что-то вроде «выносной торговли» по специальным правилам, как делают во Львове.

Ранее региональная комиссия ТЭБ и ЧС рекомендовала Николаеву смягчить карантинные ограничения.