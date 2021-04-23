Региональная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС рекомендовала Николаеву смягчить следующие карантинные ограничения: разрешить ходить в школу ученикам 1-4 классов, а также разрешить пассажирские перевозки с 6:00 до 10:00 и с 16:00 до 20:00.

Заседание комиссии прошло в пятницу, 23 апреля, в Николаевской облгосадминистрации, -передают НикВести.

Главный санитарный врач Николаевской области Владимир Клочко уточнил, что COVID-ситуация в области «остается тревожной», но в областном центре есть улучшения.

— У нас с вами по шести критериям, которые были в оценке по определению цвета территории, было четыре негативных, а два оставались позитивными. Эпидпорог у нас сегодня -13,6, это позитив. Подтвержденные случаи COVID у нас 63% при допустимом 65%, тоже позиция более-менее позитивная. Экспресс-тест на антиген коронавируса – тут вообще все хорошо, поскольку показатель составляет 1095, а он не может быть менее 300, мы тут лидеры. Вот у нас негатив по количеству госпитализированных пациентов с подтверждением или подозрением на COVID-19 за последние 7 дней – 76 при допустимом не более 60 на 100 тысяч населения. Также негативная ситуация с коэффициентом обнаруженных случаев инфицирования COVID-19, у нас это 23%, а допускается не более 20%, - указал Владимир Клочко.

Всего же решение комиссии состоит из следующих пунктов:

— Поручить РГА и руководителям структурных подразделений ОГА и главам городов, поселков и сел обеспечить дальнейшее выполнение ограничительных мер;

— Информировать в СМИ население об ограничениях «красной зоны»;

— Рекомендовать Николаевскому городскому голове продолжить установленные меры за исключением посещения школ учениками 1-4 классов и разрешить пассажирские перевозки с 6:00 до 10:00 и с 16:00 до 20:00;

— Рекомендовать Нацполиции и Патрульной полиции в рамках компетенции обеспечить контроль соблюдения ограничений субъектами хозяйствования и гражданами;

— Поручить главам РГА рекомендовать главам поселков и сел во время пасхальных богослужений соблюдать противоэпидемические мероприятия;

— Рекомендовать Нацполиции и Патрульной полиции в рамках компетенции обеспечить контроль соблюдения требований по перевозке пассажиров на территории области;

— Рекомендовать Нацполиции и местному самоуправлению контролировать условия соблюдения самоизоляции тех лиц, у которых подтвержден коронавирус, также это касается контактных лиц;

В Николаевской области вакцинировали против коронавируса за последние сутки, 22 апреля, 477 человека, на 123 больше, чем за день до этого. Всего с начала кампании по вакцинации первую прививку в регионе сделали 15 330 людям.