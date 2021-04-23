В Николаевской области вакцинировали против коронавируса за последние сутки, 22 апреля, 477 человека, на 123 больше, чем за день до этого. Всего с начала кампании по вакцинации первую прививку в регионе сделали 15 330 людям.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Наибольшее количество прививок за 22 апреля было проведено в Киеве - 1679 прививок, меньше всего вакцинировали в Черниговской области - 263 человека.

Вакцинацию осуществляли 264 мобильных бригад по иммунизации и 437 пунктов вакцинации.

За весь период прививочной кампании наибольшее количество прививок получили 48 тысяч 227 человек в Киеве, а наименьше - также в Черниговской области - 9539.

Ранее министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что вскоре вскоре страна начнет использование российской вакцины «Спутник V».