Глава Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким отметил, что два показателя, по которым решается останется ли Николаев в красной зоне, показывают динамику спада.

Об этом он написал в своем Facebook.

Политик подчеркнул, что снижается загруженность кислородных коек и количество госпитализированных пациентов, что поможет городу выйти из жесткого локдауна.

— На сегодня загруженность коек, обеспеченных подачей медицинского кислорода, в учреждениях здравоохранения, составляет 67,45%. (Допустимый показатель не более 65%) и количество госпитализированных пациентов с подтвержденным и подозрительным случаем COVID-19 в течение последних семи дней на 100 тысяч населения составляет - 89 (при допустимом количестве не более 60). Медленно, но мы идем к выходу из «красной» зоны. Поэтому прошу всех придерживаться карантинных мероприятий и не пренебрегать правилами безопасности, — объяснил ситуацию глава ОГА.

Напомним, согласно прогнозам Министерства здравоохранения пик заболеваемости коронавирусом в Николаевской области должен наступить примерно 15 апреля. Далее ситуация должна пойти на спад.