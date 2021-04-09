Согласно прогнозам Министерства здравоохранения пик заболеваемости коронавирусом в Николаевской области должен наступить примерно 15 апреля. Далее ситуация должна пойти на спад.

Об этом в эфире программы «Добрый вечер» на канале «НИС-ТВ» заявил глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким.

— Позавчера я был в Киеве, разговаривал на конференции с министром здравоохранения Степановым. Обсуждали, как раз, их прогнозы относительно Николаевской области. Также там обсуждали Хмельницкий. В том числе, на их примере выстраивали гипотетический спад, который нас ждет, и гипотетический пик. Пик прогнозируют примерно на 15 апреля, — рассказал Виталий Ким.

Вместе с тем, он отметил, что по его личным наблюдениям пик заболеваемости в области наступил вчера, 8 апреля. Виталий Ким надеется, что его прогнозы подтвердятся, и число заболевших COVID-19 начнет снижаться.

— Хочу сказать, что я веду мониторинг ежедневный по показателям. У нас сегодня первый день 9 числа, когда понизился показатель заболеваемости на 100 тысяч населения. Это первый шаг. Я очень надеюсь, что пик был вчера. Вчера было 113, сегодня 112 на 100 тысяч населения (норма не больше 60 на 100 тыс.населения, — прим.). Это один из двух показателей, по которым мы находимся в «красной зоне». Нам нужно дойти до 65, — пояснил Виталий Ким.

Виталий Ким отметил, что в Николаевской области пока сохраняется высокий показатель госпитализации. Общая занятость коек для больных коронавирусом составляет примерно 75%.

— Загруженность коек еще большая. Общая — около 75%. Но, в принципе, это уже сигнал первый о том, что, возможно, пик уже (пройден, — прим). Я очень хочу на это надеяться, — сказал Виталий Ким.

Глава Николаевской облсгосадминистрации считает, что введенные карантинные ограничения в области дают результат. Он призвал жителей область продолжать их придерживаться.

Как сообщалось, по состоянию на утро 9 апреля в Николаевской области зарегистрирован 371 новый случай коронавирусного заболевания, 216 человек выздоровели, 25 — умерли от последствий болезни.