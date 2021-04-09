По состоянию на утро 9 апреля в Николаевской области зарегистрирован 371 новый случай коронавирусного заболевания, 216 человек выздоровели, 25 — умерли от последствий болезни.
Об этом сообщили в Николаевской облгосадминистрации.
Из всех 55 357 подтвержденных случаев по месту жительства:
Заболевание COVID-19 установлено у 2046 (+9) работников учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных за сутки — 216, всего выздоровели — 43545. Умерло всего от последствий COVID-19 — 1248, за сутки — 25.
За последние сутки методом ПЦР обследовано — 1088 человек, методом ИФА — 625.
Напомним, что за прошедшие сутки в Украине коронавирус диагностировали у 19 676 человек, 11 221 пациент выздоровел, еще 419 умерли.
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Небувалий локдаун, дивне енергезбереження, треш та ганьба у Верховній РадіСтанислав Мартиросов
По состоянию на утро 9 апреля в Николаевской области зарегистрирован 371 новый случай коронавирусного заболевания, 216 человек выздоровели, 25 — умерли от последствий болезни.
Об этом сообщили в Николаевской облгосадминистрации.
Из всех 55 357 подтвержденных случаев по месту жительства:
Заболевание COVID-19 установлено у 2046 (+9) работников учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных за сутки — 216, всего выздоровели — 43545. Умерло всего от последствий COVID-19 — 1248, за сутки — 25.
За последние сутки методом ПЦР обследовано — 1088 человек, методом ИФА — 625.
Напомним, что за прошедшие сутки в Украине коронавирус диагностировали у 19 676 человек, 11 221 пациент выздоровел, еще 419 умерли.