По состоянию на утро 9 апреля в Николаевской области зарегистрирован 371 новый случай коронавирусного заболевания, 216 человек выздоровели, 25 — умерли от последствий болезни.

Об этом сообщили в Николаевской облгосадминистрации.

Из всех 55 357 подтвержденных случаев по месту жительства:

Николаев — 36127 (+164);

Первомайск — 2094 (+26);

Южноукраинск — 1712 (+18);

Вознесенск — 1388 (+18);

Очаков — 1084;

Арбузинский район — 666 (+6);

Баштанский район — 781 (+2);

Березанский район — 699 (+70);

Братский район — 453 (+1);

Березнеговатский район — 311 (+1);

Веселиновский район — 554 (+2);

Витовский район — 2220 (+4);

Вознесенский район — 538 (+3);

Врадиевский район — 501 (+6);

Еланецкий район — 238 (+1);

Доманевский район — 758 (+16);

Казанковский район — 543 (+1);

Кривоозерский район — 364 (11);

Николаевский район — 863;

Новобугский район — 603 (+16);

Новоодесский район — 1176 (1);

Очаковский район — 523 (+1);

Первомайский район — 620 (+2);

Снигиревский район — 541 (1).

Заболевание COVID-19 установлено у 2046 (+9) работников учреждений здравоохранения.

Выздоровели больных за сутки — 216, всего выздоровели — 43545. Умерло всего от последствий COVID-19 — 1248, за сутки — 25.

За последние сутки методом ПЦР обследовано — 1088 человек, методом ИФА — 625.

Напомним, что за прошедшие сутки в Украине коронавирус диагностировали у 19 676 человек, 11 221 пациент выздоровел, еще 419 умерли.