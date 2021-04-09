За прошедшие сутки в Украине коронавирус диагностировали у 19 676 человек, 11 221 пациент выздоровел, еще 419 умерли.
Соответствующие данные обнародовал министр здравоохранения Максим Степанов.
За минувшие сутки заболел 751 ребенок и 552 медработника. Были госпитализированы 4936 человек.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Суточный показатель заболеваемости держится на очень высоком уровне, он вошел в тройку наибольших за все время пандемии: 2 апреля обнаружили 19 893 инфицированных COVID-19, 3 апреля — 20 341 (антирекорд).
Всего за все время пандемии в Украине заболело — 1823674 человека, выздоровели — 1395104 человека, зафиксировано 36 381 летальных случаев.
Напомним, Николаевский городской голова Александр Сенкевич рассказал, что на сегодняшний день ситуация с заболеваемостью коронавирусным заболеванием в городе остается по-прежнему плохой. При этом, мэр поделился, каких показателей нужно достичь, чтобы государственная комиссия по ТЭБ и ЧС перевела город из «красной» в «оранжевую» зону карантина.
|
Небувалий локдаун, дивне енергезбереження, треш та ганьба у Верховній РадіСтанислав Мартиросов
За прошедшие сутки в Украине коронавирус диагностировали у 19 676 человек, 11 221 пациент выздоровел, еще 419 умерли.
Соответствующие данные обнародовал министр здравоохранения Максим Степанов.
За минувшие сутки заболел 751 ребенок и 552 медработника. Были госпитализированы 4936 человек.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Суточный показатель заболеваемости держится на очень высоком уровне, он вошел в тройку наибольших за все время пандемии: 2 апреля обнаружили 19 893 инфицированных COVID-19, 3 апреля — 20 341 (антирекорд).
Всего за все время пандемии в Украине заболело — 1823674 человека, выздоровели — 1395104 человека, зафиксировано 36 381 летальных случаев.
Напомним, Николаевский городской голова Александр Сенкевич рассказал, что на сегодняшний день ситуация с заболеваемостью коронавирусным заболеванием в городе остается по-прежнему плохой. При этом, мэр поделился, каких показателей нужно достичь, чтобы государственная комиссия по ТЭБ и ЧС перевела город из «красной» в «оранжевую» зону карантина.