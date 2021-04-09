За прошедшие сутки в Украине коронавирус диагностировали у 19 676 человек, 11 221 пациент выздоровел, еще 419 умерли.

Соответствующие данные обнародовал министр здравоохранения Максим Степанов.

За минувшие сутки заболел 751 ребенок и 552 медработника. Были госпитализированы 4936 человек.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев — 1864 случая;

Винницкая область — 640 случаев;

Волынская область — 448 случаев;

Днепропетровская область — 1665 случаев;

Донецкая область — 1146 случаев;

Житомирская область — 647 случаев;

Закарпатская — 236 случаев;

Запорожская область — 823 случая;

Ивано-Франковская область — 231 случай;

Киевская область — 1265 случаев;

Кировоградская область — 207 случаев;

Луганская область — 226 случаев;

Львовская область — 1639 случаев;

Николаевская область — 372 случая;

Одесская область — 1194 случая;

Полтавская область — 848 случаев;

Ровенская область — 557 случаев;

Сумская область — 820 случаев;

Тернопольская область — 373 случая;

Харьковская область — 1194 случая;

Херсонская область — 317 случаев;

Хмельницкая область — 1094 случая;

Черкасская область — 834 случая;

Черновицкая область — 377 случаев;

Черниговская область — 659 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Суточный показатель заболеваемости держится на очень высоком уровне, он вошел в тройку наибольших за все время пандемии: 2 апреля обнаружили 19 893 инфицированных COVID-19, 3 апреля — 20 341 (антирекорд).

Всего за все время пандемии в Украине заболело — 1823674 человека, выздоровели — 1395104 человека, зафиксировано 36 381 летальных случаев.

Напомним, Николаевский городской голова Александр Сенкевич рассказал, что на сегодняшний день ситуация с заболеваемостью коронавирусным заболеванием в городе остается по-прежнему плохой. При этом, мэр поделился, каких показателей нужно достичь, чтобы государственная комиссия по ТЭБ и ЧС перевела город из «красной» в «оранжевую» зону карантина.