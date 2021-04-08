Николаевский городской голова Александр Сенкевич рассказал, что на сегодняшний день ситуация с заболеваемостью коронавирусным заболеванием в городе остается по-прежнему плохой. При этом, мэр поделился, каких показателей нужно достичь, чтобы государственная комиссия по ТЭБ и ЧС перевела город из «красной» в «оранжевую» зону карантина.

Об этом Александр Сенкевич рассказал в эфире программы «Добрый вечер» на телеканале НИС-ТВ сегодня, 8 апреля.

Как известно, Николаев с 27 марта находится в «красной» карантинной зоне из-за высоких темпов распространения коронавирусного заболевания COVID-19.

Александр Сенкевич рассказал, что одной из главных проблема является увеличение количества госпитализируемых больных, которые нуждаются в кислороде.

— Ситуация сегодня плохая в связи с тем, что в Николаеве растет количество людей, у которых выявляют диагноз коронавирус. Количество госпитализированных тоже растет. Госпитализированных больше, чем тех, кого выписывают. Что самое страшное - это то, что количество людей, которые нуждаются в кислороде, ежедневно увеличивается. Одна из причин переведения нас в красную зону из оранжевой — это 2 пункта, которые у нас сегодня превышены. Если раньше количество госпитализированных людей у нас росло, и это был один из пунктов превышал, но количество тех, кто не нуждался в кислороде, было много, то сегодня больные поступают уже в запущенной форме болезни. Практически все они требуют кислорода, чтобы элементарно выжить. В связи с этим превышение лимита по количеству госпитализированных людей на 100 тысяч населения - должно быть 60 человек, а у нас 113,3, - рассказал Александр Сенкевич.

Что касается людей, которые на кислороде, то показатели должны не превышать 65% от всех госпитализированных.

— Сегодня у нас эта цифра где-то около 77%. Это означает, что у нас осталось 23% людей, которые не требуют кислорода, но при этом, у нас вообще обеспечено кислородом около 86% от общего количества коек. У нас осталось примерно 10% запаса кислородных кроватей, - рассказал городской голова Николаева.

Вместе с тем, по словам Александра Сенкевича, рост количества заболевших коронавирусом в Николаеве не является стремительным и не критическим. А потому, город может выйти в «оранжевую» зону карантина, если будет уменьшен один из показателей - количество больных, нуждающихся в кислороде.

— Пока мы видим, что заболевание не то, чтобы растет стремительно, но как-то медленно и более-менее стабильно ползет вверх. Это не критический сейчас рост, поэтому мы рассматриваем варианты. В любом случае, то, о чем говорил вчера Виталий Александрович после общения с министром здравоохранения о том, что нам действительно сегодня для того, чтобы выйти из красной зоны, нужно хотя бы один из этих показателей уменьшить. Мы делаем ставку не на госпитализируемых людей, а на тех, которым нужен кислород. В случае, если мы понизим процент используемого кислорода, и нас могут перевести в оранжевую зону - тогда мы сможем оставить некоторые ограничения, но разрешить, допустим, работу на свежем воздухе с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм, - сказал Александр Сенкевич.

Николаевский городской голова рассказал, что власть работает над тем, чтобы увеличить количество коек в больницах, обеспеченных кислородом. Но и с этим есть проблема, которая связана с поставками этого кислорода.

— Но есть еще одна проблема: сегодня мы получаем в три наши ковидные больницы — №№ 3, 1, 5 — закупаем кислород в большом объеме и себе в кислородные концентраторы заливает в цистерны и раздает его по кислородопроводу. Часть кроватей обеспечены кислородом через кислородные концентраторы - прикроватные аппараты, которые собирают кислород их воздуха, концентрируют его и дают концентрировано больным. Сегодня проблема, мы видим, что в 1 больнице проблема с тем, что не хватает, то есть, количество потребляемого кислорода выросло в геометрической прогрессии. И такая проблема не только в Николаеве, но и в других городах. И мы видим, что есть проблема с поставками кислорода. Мы уже думаем, как переходить на баллоны, как это было в самом начале. Сегодня действительно есть такая проблема, и она у всех. Я созванивался с коллегами из других городов, сегодня поставщики, а их не так много в Украине - 5-6 основных - они не успевают готовить этот кислород для больниц, - рассказал Александр Сенкевич.

Ранее сообщалось, что городская власть Николаева запретит работу «Эпицентра», если гипермаркет продолжит нарушать карантин.

Ранее городской голова Александр Сенкевич рассказал, что не может ослабить карантинные ограничения, хоть местной власти и не выгодно, чтобы предприниматели не работали.

Напомним, вчера, 7 апреля, на Соборную площадь в Николаеве вышли предприниматели, протестующие против карантинных ограничений.