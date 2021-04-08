Городской голова Николаева Александр Сенкевич заявил, что гипермаркету «Эпицентр» могут полностью запретить работу в «красной» зоне, если они продолжат нарушать карантинные требования.

Об этом речь шла в четверг, 8 апреля, в ходе встречи мэра Александра Сенкевича с руководителями городских рынков, сообщает «СВІДОК.info».

Вопрос работы «Эпицентра» подняли представители рынков, которые возмутились тем, что, несмотря на ужесточенные карантинные ограничения, гипермаркет работает в привычном режиме и продает «запрещенные товары».

— Вчера я разговаривал с Виталием Александровичем Кимом. В числе вопросов была работа торговых комплексов, которые должны работать на вынос, а фактически они работают с открытыми дверями, — отметил Александр Сенкевич.

Мэр отметил, что во Львове и Киеве комиссия ТЭБ и ЧС свои решением закрыла «Макдональдс» и «Эпицентр» из-за нарушений карантина. Также он добавил, что в случае необходимости аналогичное решение будет принято и в Николаеве.

— Если они не хотят по-хорошему, будет по-плохому, — подчеркнул Александр Сенкевич.

Ранее городской голова Александр Сенкевич рассказал, что не может ослабить карантинные ограничения, хоть местной власти и не выгодно, чтобы предприниматели не работали.

Напомним, вчера, 7 апреля, на Соборную площадь в Николаеве вышли предприниматели, протестующие против карантинных ограничений.