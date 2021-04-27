По состоянию на вторник, 27 апреля, в Николаевской области зарегистрировано 314 новых случаев COVID-19, на 61 меньше чем, за день до этого. Выздоровели больных за сутки - 720, умерло всего от последствий коронавируса - 13 человек.

Об этом пишут на странице Николаевской облгосадминистрации в Facebook.

Из всех 62 256 выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:

Николаев - 39769 (+158);

Первомайск - 2621 (+37);

Южноукраинск - 1857 (1);

Вознесенск - 1684 (1);

Очаков - 1236 (+17).

На других административных территориях (в том числе отдельных территориальных общин) за прошедшие сутки зарегистрировано 100 случаев коронавирусной болезни COVID-19. За последние сутки методом ПЦР обследовано - 440 человек, методом ИФА - 456.

Также заболевание установлено у 3 медработников, вдвое меньше, чем за сутки до этого.

Умерло всего от последствий COVID-19 в регионе 1567 людей, выздоровело - 51087.

В Николаевской области за сутки, 26 апреля, вакцинировали от ковида почти 500 человек. Также, в понедельник, 26 апреля, Николаевская область получила 11 900 доз вакцины AstraZeneca-SKBio производства Южной Кореи.