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За прошедшие сутки, 26 апреля, вакцину от коронавируса получили 479 человек. С начала кампании по вакцинации первую дозу вакцины получили 16 366 жителей Николаевщины.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава.
За прошедшие сутки в Украине против COVID-19 было привито 11 110 человек.
Вакцинацию проводили 217 мобильных бригад по иммунизации и 295 пунктов прививки.
Наибольшее количество прививок за предыдущие сутки была проведена в Днепропетровской области - 1374 прививки, наименьшее на Луганщине - 108.
Всего с начала кампании по вакцинации сделано 539 133 прививок.
Напомним, В Украине за прошедшие сутки, 26 апреля, зарегистрировали 7915 случаев COVID-19. Более 400 человек умерло от последствий ковида и более 17 тысяч выздоровели.
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Казкова "Казка" та дивні методи боротьби за якість медичних послуг Ірини ШамрайСтанислав Мартиросов
За прошедшие сутки, 26 апреля, вакцину от коронавируса получили 479 человек. С начала кампании по вакцинации первую дозу вакцины получили 16 366 жителей Николаевщины.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава.
За прошедшие сутки в Украине против COVID-19 было привито 11 110 человек.
Вакцинацию проводили 217 мобильных бригад по иммунизации и 295 пунктов прививки.
Наибольшее количество прививок за предыдущие сутки была проведена в Днепропетровской области - 1374 прививки, наименьшее на Луганщине - 108.
Всего с начала кампании по вакцинации сделано 539 133 прививок.
Напомним, В Украине за прошедшие сутки, 26 апреля, зарегистрировали 7915 случаев COVID-19. Более 400 человек умерло от последствий ковида и более 17 тысяч выздоровели.