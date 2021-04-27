За прошедшие сутки, 26 апреля, вакцину от коронавируса получили 479 человек. С начала кампании по вакцинации первую дозу вакцины получили 16 366 жителей Николаевщины.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

За прошедшие сутки в Украине против COVID-19 было привито 11 110 человек.

Вакцинацию проводили 217 мобильных бригад по иммунизации и 295 пунктов прививки.

Наибольшее количество прививок за предыдущие сутки была проведена в Днепропетровской области - 1374 прививки, наименьшее на Луганщине - 108.

Всего с начала кампании по вакцинации сделано 539 133 прививок.

Напомним, В Украине за прошедшие сутки, 26 апреля, зарегистрировали 7915 случаев COVID-19. Более 400 человек умерло от последствий ковида и более 17 тысяч выздоровели.