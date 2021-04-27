В понедельник, 26 апреля, Николаевская область получила 11 900 доз вакцины AstraZeneca-SKBio производства Южной Кореи.

Об этом сообщают в Николаевской облгосадминистрации.

Эту вакцину доставили в Украину в рамках глобальной инициативы COVAX. Партию, поступившую в страну в размере 367 тысяч 200 доз, будут использовать в основном в кабинетах прививки для людей в возрасте 65+.

Часть оставят для второй прививки людям, которые вакцинировались первой дозой вакцины AstraZeneca/CoviShield в период с 24 февраля.

Как отмечают в Минздраве Украины, вакцины AstraZeneca / Covishield и AstraZeneca-SKBio являются взаимозаменяемыми.

Напомним, за прошедшие сутки, 26 апреля, вакцину от коронавируса в Николаевской области получили 479 человек. С начала кампании по вакцинации первую дозу вакцины получили 16 366 жителей Николаевщины.