Украина купит у Франции локомотивы, пожарные машины и станции питьевой воды. Речь идет о контрактах на 1,3 миллиарда евро.

Об этом пишет Le Figaro.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что подписанные договора создадут тысячи рабочих мест и откроют новую главу в экономическом сотрудничестве с Францией.

Украина закупает 130 электровозов французского концерна Alstom на общую сумму более 880 миллионов евро, 35% локомотивов будут производиться непосредственно в Украине.

Второе соглашение предусматривает поставку французской компанией Desautel 370 пожарных машин на сумму в 300 миллионов евро для нужд украинских спасателей.

По словам министра экономики Франции, из общей суммы этих соглашений, которые еще предстоит ратифицировать парламентам двух стран, 590 миллионов евро будут профинансированы за счет займов французского казначейства и 555 миллионов евро за счет займов французских банков.

Напомним, Кабинет министров Украины поддержал соглашение с Францией об официальной поддержке в создании системы авиационной безопасности и гражданской защиты.