Компания Colonial Pipeline Co. выплатила хакерам с российскими корнями около 5 миллионов долларов. Отказ мошенникам грозил топливным кризисом, который уже начал проявляться на восточном побережье США.

Об этом сообщает Bloomberg.

По словам компетентных источников, компания заплатила огромный выкуп не отслеживаемой криптовалютой в течение нескольких часов после атаки, чтобы снова наладить поставки бензина и авиакеросина в крупные города в штатах с выходом к Атлантическому океану.

Получив платеж, хакеры предоставили оператору средство дешифрования, чтобы восстановить его отключенную компьютерную сеть. Инструмент работал настолько медленно, что компания продолжала использовать собственные резервные копии для восстановления системы.

Хакеры, которые, по утверждениям ФБР, связаны с группой под названием DarkSide, специализируются на цифровом вымогательстве и предположительно находятся в России или Восточной Европе.

Компания Colonial Pipeline Co., которая управляет крупнейшим топливопроводом в США, узнала о взломе примерно 7 мая и прекратила свою деятельность, что привело к нехватке топлива на заправочных штатах в восточных штатах США.

Напомним, группа хакеров из РФ взломали сеть управления полиции Вашингтона и украли 250 гигабайтов данные, в том числе секретные отчеты информаторов. Киберпреступники грозятся передать данные преступным группам, если не получат выкуп.