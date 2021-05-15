Московские банковские счета ООО «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» заблокированы. Это произошло после того, как представители Главного управления службы судебных приставов по Москве вручили уведомление о возбуждении исполнительного производства по судебным решениям, а также направили постановление о розыске банковских счетов организации и наложении на них ареста.

Об этом пишет «Настоящее Время».

По данным «Радио Свобода», исполнительное производство возбуждено в отношении 10 судебных решений, двухмесячный период выплаты штрафов согласно которым к настоящему моменту истек. Общая сумма штрафов по этим решениям составляет 5 миллионов рублей.

Проекты «Радио Свобода» внесены Минюстом России в перечень СМИ — «иностранных агентов» в 2017 году. Медиакорпорация неоднократно подчеркивала, что не считает себя «агентом» «Радио Свобода» представляет ООО «РСЕ/РС».



Когда в 2020 году Роскомнадзор потребовал особым образом маркировать материалы «иностранных агентов», Радио Свобода отказалось выполнять эти требования, расценивая их как попытку вмешательства в редакционную политику и нарушение Конституции России. После этого на ООО «РСЕ/РС» и ее гендиректора Роскомнадзор начал составлять протоколы о нарушениях и направлять их в суд.

В январе-мае 2021 года Роскомнадзор составил и направил в суд 520 протоколов о нарушении проектами РСЕ/РС, внесенными Министерством юстиции в 2017 году в список СМИ – «иностранных агентов», новых правил маркировки публикаций. Общая сумма штрафов по уже вынесенным судебным решениям составляет примерно 70 миллионов рублей.

ООО «РСЕ/РС» оспаривает все назначенные штрафы, согласно российскому законодательству, однако суд не удовлетворил ни одной из поданных апелляций.

В середине апреля 2021 года ООО «РСЕ/РС» обратилось в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобой из-за нарушения права на свободу слова российскими властями. РСЕ/РС просит принять срочные меры, которые предусматривали бы мораторий на исполнение судебных решений по административным протоколам в отношении нее.

13 мая информационное агентство ТАСС распространило информацию, согласно которой Тверской суд Москвы отменил 140 назначенных ООО «РСЕ/РС» штрафов. Медиакорпорация не располагает сведениями о том, что российские судебные инстанции в последние дни принимали такие решения.