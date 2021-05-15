С 6 мая банковские счета «Укрзализниці» арестованы исполнительной службой за невозвращенные долги.

Об этом сообщает ZN.UA.

— 22 апреля 2021 Верховный суд вынес решение по четырем делам, касающихся долгов «Укрзализниці». Все четыре не в пользу компании. Упомянутый арест счетов — это выполнение одного из этих четырех решений, которое предусматривает возвращение кредитору 13,7 млн долл. и 99,7 млн грн, — пишет издание.

Три других иска предусматривают принудительное взыскание с «Укрзализниці» 34 млн долл. и более 300 млн грн. И это еще не конец, ведь кредитор, компания VR Capital, в общем является держателем долга «Укрзализниці» в 160 млн долл., которые со всеми штрафами и пенями в итоге легко превратятся во все 300 млн, а всего у УЗ судебных процессов более 25.

До сих пор коллапса не произошло, поскольку, по информации издания, председатель правления «Ощадбанка», сознательно идя на нарушение закона, приказа об аресте не выполнил, оставив «Укрзализниці» хотя бы операционный счет. Правда, время дал только неделю, потому что все же не хочет стать фигурантом уголовного производства из-за нежелания правительства решать проблему.

— Кроме того, где-то существует постановление Печерского суда (настолько засекреченное, что его даже нет в судебных реестрах), которое подтверждает возможность ареста средств, но запрещает их принудительное перечисление кредитору, потому что деньги на счетах УЗ является доказательством в срочно открытом уголовном производстве против VR Capital. Наши источники в банках подтверждают, что арест существует, но средства просто «заморожены» как раз из-за этого решение, — пишет издание.

Официальные запросы ZN.UA к Денису Шмыгаля и Владислава Криклия до сих пор без ответа.

Ранее сообщалось, «Укрзалізниця» проведет проверку действий ряда должностных лиц закупочной вертикали.