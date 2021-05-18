Объем производства Японии упал на 1,3% в первом квартале 2021 года, что отразится в годовых показателях на 5,1 %. Усиление карантинных ограничений повлияло на потребительские расходы населения.

Материал об этом выпустило издание Financial Times.

Падение роста оказалось значительно хуже, чем предвещали аналитики. Резкое сокращение производства может привести к тому, что одна из богатейших экономик Азии не сумеет быстро восстановиться от пандемии из-за медленной вакцинации.

— Нам, вероятно, еще предстоит немного пересмотреть ВВП на 2021 год в сторону понижения, — сказал лава отдела исследований Азиатско-Тихоокеанского региона в ING Роб Карнелл.

Большинство аналитиков прогнозировали годовой рост более чем на 3%, но для достижения этого уровня теперь потребуется значительный отскок во втором квартале 2021 года.

Журналисты отмечают, что, вероятно, Япония отстанет от экономического восстановления в Европе и США, где быстрая вакцинация восстановит покупательную способность у людей.

— Потребление услуг особенно низкое, — заявил министр экономики Японии Ясутоши Нисимура.

Он настаивает на том, что оперативная иммунизация и получение коллективного иммунитета помогут спасти экономику.

— Если мы сможем добиться прогресса в отношении вакцин, тогда мы восстановим экономику, — сказал чиновник.

Напомним, правительство Японии с пятницы, 14 мая, расширяет действие чрезвычайного положения в связи с распространением коронавируса в стране. Ограничения будут касаться еще трех префектур.