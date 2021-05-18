Корпорация Apple причастна к насаждению цензуры в Китае и выполняет все требования компартии по первому запросу, часто компания действует на опережение и удаляет из Appstore любые приложения, которые можно интерпретировать как критику китайского строя.

Материал об этом выпустила газета The New York Times.

Журналисты поговорили с действующими и бывшими сотрудникам Apple, а также с четырьмя экспертами по безопасности и пришли к выводу, что корпорация готова пойти на любые компромиссы с китайской властью, чтобы получить возможность вести бизнес в стране с миллиардным населением.

Сейчас Apple зарабатывает пятую часть своей выручки в Китая, но за это им приходиться выполнять почти любые требования китайского правительства.

— Г-н Кук часто говорит о приверженности Apple гражданским свободам и конфиденциальности. Но чтобы оставаться на стороне китайских регуляторов, его компания подвергает риску данные своих китайских клиентов и способствует государственной цензуре в китайской версии своего App Store. После того, как китайские сотрудники пожаловались, компания даже стерла слоган «Разработано Apple в Калифорнии» с обратной стороны iPhone, — говорится в материале.

За последние годы из китайской версии Appstore исчезли десятки тысяч приложений, в их числе приложения крупных мировых СМИ и утилиты для обмена зашифрованными сообщениями. Оперативно блокировались приложения для организации демократических протестов и обхода ограничений в Интернете, а также приложения о Далай-ламе.

Apple оправдывает свои действия следованию букве китайского закона.

— Но нашим приоритетом остается создание наилучшего пользовательского опыта без нарушения правил, которым мы обязаны следовать, — заявляют в корпорации.

Однако интересен случай с модератором Дугом Гатри, которого наняли в 2014, чтобы он помог ориентироваться в Китае, стране, которую он изучал десятилетиями. Эксперт предупреждал, что тесное сотрудничество с Китаем не приведет ни к чему хорошему.

— Г-н Гатри передал свое предупреждение высшим заместителям г-на Кука, в том числе Филу Шиллеру, давнему руководителю по маркетингу; Эдди Кью, руководителю отдела интернет-программного обеспечения и услуг; Лизе Джексон, главе компании по связям с правительством; и Джеффу Уильямсу, начальнику отдела операций, которого многие считают правой рукой Кука. Пока г-н Гатри выступал со своими предупреждениями, Apple начала ублажать китайское правительство, чтобы закрепиться на рынке, — пишут журналисты.

Напомним, крупного китайского поставщика компонентов бытовой электроники, Lens Technology, обвинили в использовании принудительного труда уйгуров из преимущественно мусульманского региона Синьцзян.