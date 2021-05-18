Появления ребеночка на свет — волнующий и драгоценный момент в жизни каждой семьи. К нему готовятся заранее не только будущие родители, но и родные и близкие малютки. Подбор правильного, долгоиграющего подарка для новорожденного требует ответственного подхода.

Выбор ювелирной булавки в подарок ребенку

Подаренные на рождение малыша вещи остаются с ребенком на всю жизнь и служат в качестве некого оберега. Конечно выбор может пасть на вещи, удовлетворяющие бытовые потребности ребенка, вроде пледа, смесей, подгузников, колясок или манежей, чему несомненно будут рады родители. Если вы хотите сделать запоминающийся подарок, стоит задуматься о ювелирных украшениях.

Большинство видов драгоценных изделий не подходит в качестве презента на родины. Украшение должно быть легким, изящным, без большого количества камней, максимально практичным и прочным. Но как не парадоксально зачастую при покупке драгоценностей для новорожденного выбор падает на хрупкие, тоненькие цепочки, миниатюрные крестики, серьги и кулоны с первой буквой имени.

Несмотря на то, что ювелирная булавка нивелирует недостатки популярных изделий, о ее приобретении задумываются крайне редко. Но такое изделие не требует предварительной примерки, что дает возможность быть уверенным в вещи, даже при покупке булавки в интернет-магазине.

Дизайн ювелирных брошей разнообразен. Для выбора подходящего украшения нужно скомпоновать всего лишь три характеристики:

Металл: серебро, золото желтое/белое/красное.

Игла: изогнутая/прямая.

Дополнение: инкрустирована драгоценными или полудрагоценными камнями; украшена подвеской или припаянным у широкой шапочки силуэтом зверька, сердечка, цветочка, подковы и т, д.

Такой изящной брошкой можно укрощать аутфиты ребенка с первых лет жизни, не боясь ее потерять или сломать. У украшения есть подтекст: его можно использовать в качестве оберега от сглаза и темных сил. В подростковом возрасте и даже во взрослой жизни подарок также не потеряет ценности и, скорее всего, будет использоваться обладателем. Мода на брошь-булавку возвращается с завидной регулярностью.

Продуктивное сочетание качества и смелых дизайнерских решений

Ювелирные украшения никогда не выйдут из моды. Драгоценности — это не просто символ достатка, это настоящий оберег от безденежья. Золото белое/желтое/красное, серебро, платина и россыпи камней, сплетаясь в удивительных узорах брошек, цепей, колец и серег, радуют глаз обладателя и привлекают все возрастные категории как женщин, так и мужчин. Даря ювелирное украшение на любой праздник, начиная с Дня рождения и заканчивая Выпускным, вы никогда не прогадаете с подарком.

Киевский Ювелирный Завод уже на протяжении 80-ти лет удовлетворяют самые требовательные и искушенные вкусы клиентов качественными, разноплановыми образцами ювелирных драгоценностей. Следуя за мировыми тенденциями развития индустрии мод, КЮЗ наполнил товарный каталог дизайнерскими, современными моделями, среди которых обязательно найдется позиция подходящая под ваш стиль.

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