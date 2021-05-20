В Первомайске местные жители массово кинулись переоформлять субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг, что спровоцировало большие очереди в Исполкоме городского совета.

Об этом рассказывается в сюжете программы «Объектив» на канале НИС-ТВ.

В городском управлении социальной защиты населения создалась массовая очередь на протяжении недели.

Пенсионеры возмущаются для того, чтобы подавать документы нужно взять несколько бланков для заполнения данных.

— Чтобы попасть на прием инспектора, нужно взять талон, бланк для заявления и бланк для заполнения декларации, которай стоит 14 гривен. Что это за наказание, у нас, что такая большая пенсия?, - возмутилась пенсионерка Надежда Крюкова.

Начальница горосдкого управления соцзащиты Ольга Колесниченко отметила, чтобы подать документы на переоформление субсидии, времени будет достаточно.

— Не нужно всем сразу одновременно идти и срочно подавать заявления. С 1 мая по 30 сентября каждый гражданин имеет право подать заявление на субсидию и она будет насчитываться с 1 мая, то есть средства обязательно ко всем придут, - подчеркнула Ольга Колесниченко.

Также она добавила, что те, кто желает оформить субсидию будут получать деньги на собственный счет, поэтому нужно указать правдивые данные в декларации. На счет бланков, их можно распечатать с интернета.

— К декларации также необходимо подать еще справку о составе семьи, которую можно взять в ЦНАПе, - резюмировала Ольга Колесниченко.

Кроме того, для начисления субсидии учитываются и доходы от депозитов и дивиденды от ценных бумаг.

Как сообщает Минсоцполитики для того, чтобы переоформить субсидию необходимо человеку необходимо подать обновленную декларацию и заявление:

заявление о назначении и предоставлении жилищной субсидии,

декларацию о доходах и расходах лиц, обратившихся за назначением жилищной субсидии,

договор аренды жилья (при наличии),

справки о доходах (в случае указания в декларации доходов, информация о которых отсутствует в ДФС, ПФУ).

Заявления можно подать через уполномоченных лиц территориальных общин (в том числе старостаты) и ЦНАП, в структурные подразделения по вопросам социальной защиты населения райгосадминистраций, исполнительных органов городских советов, а также заявление и декларация могут быть отправлены по почте.

Напомним, в Украине с 1 мая все субсидии предоставляются исключительно в наличной форме непосредственно потребителям.