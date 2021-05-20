Десятки инвесторов, которые купили биткоин в ходе недавней криптовалютной мании, теперь просят Федеральную торговую комиссию США помочь возвратить хотя бы часть утраченных средств.

Об этом пишет Bloomberg.

Обрушение биткоина почти на половину стоимости разорило множество инвесторов. По данным федерального агентства, с октября 2020 года потребители сообщили, что потеряли более 80 миллионов долларов из-за мошенничества с криптоинвестициями. Часть из них обвиняет Илона Маска, который якобы сознательно регулировал курс биткоина своими сообщениями в социальных сетях и уронил криптовалюту в выгодный для себя момент.

Bloomberg раздобыл примеры нескольких жалоб людей, которые просят возместить пропавшие деньги.

— Я был втянут в мошенничество Илона Маска с биткойнами,— говорится в одной жалобе. — Эти парни меня обманули, — говорится в другом сообщении.

Напомним, американский производитель электромобилей Tesla приостановил продажу за биткоины. Причина этому неэкологичность способа получения этой криптовалюты.