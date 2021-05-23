Государственная нефтяная компания Азербайджана Socar New Enegry, будущий оператор поставок ресурсов «Роснефти» в Украину, начала предметные переговоры о сотрудничестве с украинскими импортерами СУГ.

Об сообщает Экономическая правда.

Издание пишет, что на протяжении 18-19 мая в киевском офисе компании Socar были проведены встречи с ведущими операторами, в частности с WOG, OKKO, «БРСМ», «Авантаж-7», KLO.

— Планируется, что первый объем по TERM-контрактам компания сможет предложить с июля 2021. В трейдерских кругах циркулирует информация о том, что премия по контракту может составить $25/т к среднемесячному значению котировки Argus daf Brest. По словам участников встреч, Socar New Enegry анонсировал конкретику в части дифференциала по TERM-контрактам на следующей неделе, — говорится в сообщении.

Опрошенные собеседники отмечают, что Socar New Enegry акцентирует на готовности начать отгрузки СУГ в конце мая, хотя операторы считают такую вероятность крайне низкой.

— Это не происходит так быстро. В лучшем случае первые объемы поедут в первой декаде июня, – считает один из опрошенных трейдеров.

В августе 2020 компания SOCAR закрыла ряд своих автозаправочных станций, в частности, АЗС на трассе «Ульяновка — Николаев» в районе села Себино.