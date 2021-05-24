Национальный совет по экономическому и социальному развитию Таиланда выдал итоговый прогноз на туристический сектор Таиланда. Ожидается, что он не вернется в нормальное состояние до 2026 года, при том, что именно туризм приносил пятую часть дохода в экономику Таиланда.

Об этом сообщает Bloomberg.

По словам совета, отсроченное возвращение, которого некоторые аналитики ожидали в течение двух лет, затронет более семи миллионов рабочих, некоторым из которых, возможно, придется искать работу в других областях.

В 2019 году - в последний год перед пандемией - Таиланд принял почти 40 миллионов посетителей, заработав 60 миллиардов долларов.

Теперь страна Юго-Восточной Азии пытается постепенно снова открыть некоторые направления для вакцинированных посетителей, чтобы перезапустить экономический цикл и вернуть выгодный туризм в прежнее русло.

Ранее НикВести сообщали, в международном аэропорте Таиланда зону регистрации превратили в центр иммунизации, чтобы ускорить процесс вакцинации в стране.