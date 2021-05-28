Экс-офицер службы безопасности Вроцлава, которого подозревают в мошенничестве в особо крупных размерах, оказался под угрозой тюрьмы. Вместе с ним перед судом предстали 12 поддельников.

Об этом пишет Gazeta Wyborcza.

Компании, контролируемые Здиславом К., работали с 2009 до середины 2016 года во Вроцлаве и многих населенных пунктах по всей стране, а также в Берлине.

— Это сложный вопрос из-за механизмов, используемых обвиняемыми. С самого начала, то есть с момента введения в заблуждение потерпевших, до тех пор, пока они не получат финансовую выгоду и не выведут их в основном за пределы страны, — объяснил прокурор Петр Калечиньски.

Напомним, заявления мировой судьи Адриана Сточеску стали предметом жалоб в Высший совет правосудия. Так, она обвинила министра ютсиции, что он оказывает давление на судей и этим продолжает дело своего отца, который служил в политической полиции времен Чаушеску.