Сегодня для успешного развития бизнеса и продаж необходимо быть представленным в Интернете. В большинстве случаев сайт или интернет-магазин становятся основным источником прибыли, однако с ними необходимо работать для привлечения новых клиентов. Эффективный способ привлекать целевых пользователей – SEO-продвижение сайта. SEO-продвижение – это раскрутка сайта в поисковых системах, комплекс действий, проводимых с целью получить ТОП-позиции в поисковой выдаче и увеличение органического трафика. Специалисты диджитал-агентства Ланет CLICK рассказывают о том, что собой представляет этот способ, и какие основные методы SEO-оптимизации бывают.

Разница методов продвижения

SEO-оптимизация – это целый комплекс мер, направленный на поднятие позиций сайта по определенным запросам в результатах выдачи поисковых систем.

Оптимизация может быть:

«белой»;

«серой»;

«черной».

Последнее было популярно в те времена, когда только появились поисковые системы. «Черные» методы продвижения позволяли обмануть поисковых роботов с помощью информационного спама. «Серые» методы построены на использовании ошибок в работе поисковиков.

К «черным» и «серым» методам относятся искусственное наращивание ссылочной массы, переоптимизация текста и использование дорвеев – промежуточных страниц, которые появляются в выдаче по низкочастотным запросам и перенаправляют пользователя на основной сайт. В результате такого продвижения иногда получается добиться быстрого роста позиций сайта в поисковых системах, однако последствия могут быть самые неприятные. Ведь за прошедшее время поисковики эволюционировали и стали умнее, и теперь за подобные методы можно получить серьезные штрафные санкции или даже полностью пропасть из выдачи.

Сегодня для того, чтобы надолго попасть в ТОП выдачи в поисковике и не попасть под санкции, необходимо использовать исключительно «белые» методы продвижения.

«Белая» SEO-оптимизация сайта состоит из нескольких основных этапов:

работа с внутренними факторами – анализ семантики, адаптация контента под требования поисковиков, технический аудит сайта, исправление ошибок, перелинковка и многое другое;

работа с внешними факторами – ссылочной массой;

работа с поведенческими факторами – улучшение показателей, которые влияют на поведение пользователей на вашем сайте;

работа с коммерческими факторами – узнаваемостью и ассортиментом бренда, ценами, и многим другим.

Как происходит продвижение сайта

Ключевой момент в начале SEO-продвижения – составление релевантного вашей нише семантического ядра, то есть набора слов, по которым будет продвигаться ресурс. Пользователи каждый день ищут в Интернете информацию, вводя в поисковики определенные запросы, и задача SEO-оптимизатора – выбрать такие запросы, по которым пользователи попадут на ваш сайт. Именно эти запросы и составляют основу семантического ядра.

При анализе и составлении семантического ядра и стратегии продвижения специалист учитывает ряд аспектов:

особенности ниши бизнеса;

что есть на сайте;

возраст ресурса;

бюджет на продвижение;

стоимость определенных запросов.

В результате такого анализа и составляется релевантное семантическое ядро для продвижения сайта. Далее запросы объединяются в логические группы, и для них подбираются или создаются подходящие страницы на сайте, где размещается контент, включающий эти запросы. С этого момента и начинается оптимизация как таковая.

Для оптимизации страниц специалисты анализируют сайты конкурентов и, учитывая особенности бизнеса и наработки предыдущих этапов, вносят изменения в контент на страницах сайта. Цель – создать такие страницы, каждая из которых будет максимально полезной и интересной пользователю, и отвечать на его вопросы. Стоит отметить, что работа на продвигаемых страницах также положительно влияет и на сайт в целом.

Для устранения технических ошибок на сайте, которые мешают индексации страниц и дальнейшему продвижению, проводится аудит сайта, вручную или автоматически. На основании полученных данных вносятся необходимые изменения.

Для того, чтобы сайт был удобен и понятен пользователю, проводится работа над его юзабилити, то есть пользовательскими качествами. В результате этих действий улучшаются поведенческие факторы на сайте и растут продажи.

Поисковые системы постоянно совершенствуются, а конкуренты не дремлют, поэтому необходимо постоянно отслеживать появление новых алгоритмов поисковых систем и адаптировать под них контент, анализировать действия конкурентов и различные изменения в нише, и вносить соответствующие правки на свой ресурс.

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