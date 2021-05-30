При содействии железнодорожных администрации Австрии и Венгрии Укрзализныця восстанавливает международное сообщение в связи со стабилизацией ситуации с коронавирусом.

Об этом сообщили в пресс-центре УЗ.

Первый рейс из Киева в Вену отправится 1 июня.

Поезд ежедневно будет отправляться из Центрального киевского вокзала в 14:07, будет проходить через Будапешт (прибытие в 8:20) и прибывать в Вену в 11:21 следующего дня.

В обратном направлении (с 2 июня) поезд будет отправляться в 16:42 и прибывать в Киев в 17:22 следующего дня.

— Актуальную информацию о правилах въезда украинских граждан на территорию Австрии и Венгрии, а также граждан этих стран в Украину, пассажиры могут узнать через официальные источники посольств Украины в Австрии и Венгрии и посольств этих стран в Украине, - отметили в УЗ.

Ранее сломался новый вагон «Вена-Киев», отъехав на 50 километров от столицы Австрии.