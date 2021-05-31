Коммунальное предприятие «Николаевэлектротранс» потеряло 3,1 миллиона гривен из-за того, что вовремя не обратилось в суд, чтобы взыскать деньги со своих должников.

Об этом идет речь в отчете управления Южного офиса Госаудитслужбы.

Согласно данным аудиторов, по состоянию на конец сентября прошлого года сумма долгосрочной дебиторской задолженности предприятия составляла 3,6 миллиона гривен. При этом срок исковой давности по обязательствам на 3,1 миллиона гривен уже истек.

Дебиторская задолженность — деньги, которые должны предприятию другие компании, государство или клиенты-физлица. Дебиторская задолженность появляется, когда компания продала товар, но деньги не получила. Или наоборот: если фирма перечислила предоплату, а товар не поставили. Переплата налогов или заем сотруднику тоже приводят к дебиторской задолженности.

В отчете Госаудитслужбы, в частности, говорится о задолженности за 2008 год по расчетам с ООО «Украинские коммерческие автомобили» в сумме 2,8 миллиона гривен, из которых 2 миллиона 40 — покупка троллейбуса и 845,6 тысяч — штраф за невыполнение условий со стороны ООО. При этом данное предприятие с 2012 года находится в состоянии прекращения.

«Неиспользование со стороны Предприятия («Николаевэлектротранс», - прим.) права в рамках срока исковой давности требовать от должников выполнения их обязанностей, привело к истечению сроков исковой давности, дебиторская задолженность является безнадежной, и потеряла признаки актива, вследствие чего Предприятие потеряло должников в обязательствах на общую сумму 3 миллиона 158 тысяч 17 гривен», — говорится в отчете.

Ранее сообщалось, что коммунальное предприятие «Николаевэлектротранс» заплатило 711 тысяч гривен за комплекты дверей для трамвайного вагона, а через три месяца обнаружило, что они не подходят.