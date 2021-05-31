Директор ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» Николай Логвинов заявил, что на сегодняшний день все счета предприятия заблокированы. По его словам, исполнительная служба на прошлой неделе заблокировала последний счет, с которого облтеплоэнерго оплачивало необходимые нужды.

Об этом Николай Логвинов рассказал в эфире программы «Добрый вечер» на канале «НИС-ТВ».

— Что будет дальше, я не знаю. На сегодня счета предприятия заблокированы. Хотя есть поручение Министерства юстиции найти механизм разблокировки этих счетов, есть поручение премьер-министра отозвать судебные иски НАК «Нафтогаз». Исполнительная служба продолжает нас «бомбить». На прошлой неделе арестовали последний наш действующий счет, с которого мы могли выплачивать необходимые нужды. Еще прислали запрос, не открыли ли мы счет где-то в другом месте. Ситуация напряженная и сложная. Пока поддержки от представителей центральных органов власти мы не видим. При этом, выполняем поставленные задачи, — заявил Николай Логвинов.

В то же время, по словам директора «Николаевоблтеплоэнерго» предприятие согласно графику выполняет кредитную программу от Мирового банка. Николай Логвинов прогнозирует, что уже в сентябре проект будет полностью завершен.

— Николаев (среди украинских предприятий теплоснабжения, — прим.) — лучший в реализации кредитов Мирового банка. Мы готовы к осени выполнить на 100% все мероприятия, которые запланированы. С сентября мы планируем, что процесс закончится. Реконструкция идет. У нас нет задолженности перед министерством финансов, у нас нет проблем пока с поставщиками. 15 июня у нас возникнет новый платеж по Минфину. Денег у нас на это нет. Как поведет себя Минфин? Я пока не готов сказать. Мы делаем все, чтобы проект продолжался. Он нам приносит достаточную экономию, поэтому хотелось бы, чтобы он продолжался, — рассказал Николай Логвинов.

Николай Логвинов отметил, что из-за финансовых проблем предприятия возникли перебои с поставкой труб для реконструкции теплотрасс.

— Пока мы идем в графике. У нас готово 30% основного оборудования. Порядка 80% тепловых трасс. Но, у нас уже возникают проблемы с поставками тех же труб для теплотрасс, поскольку последние годы мы меняем максимально большие плети, чтобы уйти от аварийных ситуаций зимой, — сказал Николай Логвинов.

Он надеется на поставщиков, которые все же смогут доставить необходимые материалы вовремя.

Напомним, ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» вынуждено прекратить подачу пара в роддом № 1 и больницу скорой медицинской помощи. Для начала следующего отопительного сезона предприятие требует около 900 миллионов гривен — это погашение долгов за предыдущие отопительные сезоны и предоплата за газ для следующего сезона.