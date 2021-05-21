В Николаеве ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» вынуждено прекратить подачу пара в роддом № 1 и больницу скорой медицинской помощи. Для начала следующего отопительного сезона предприятие требует около 900 миллионов гривен - это погашение долгов за предыдущие отопительные сезоны и предоплата за газ для следующего сезона.

Об этом сообщил Николаевский городской голова Александр Сенкевич на своей странице в Facebook.

Мэр Николаева отметил, что с 20 мая правительство прекратило регулировать цены на газ для теплоснабжающих компаний. И отныне НАК «Нафтогаз» будет продавать голубое топливо по ценам, значительно выше тех, что заложены в тарифе для населения.

— Напомню, 9 февраля правительство Украины, НАК «Нафтогаз», НКРЕКП и Ассоциация городов Украины подписали Меморандум. Согласно ему органы местного самоуправления взяли на себя обязательство не повышать тарифы на теплоснабжение до конца отопительного сезона и обеспечить бесперебойную подачу тепла в дома украинцев. И мы это выполнили. Правительство взамен свою часть обязательств выполнять отказалось: понесенные расходы коммунальным предприятиям не компенсировали, а их счета арестовываются, работа теплоснабжающих компаний останавливается. И теперь общины 120 украинских городов могут остаться без централизованного теплоснабжения, - сообщил Александр Сенкевич.

Из-за государственного регулирования и экономически необоснованных тарифов, которые установила НКРЕКП, у коммунального предприятия «Николаевоблтеплоэнерго» возник многомиллионный долг перед НАК Нафтогаз. Он составляет 349 миллионов гривен.

Сейчас счета «Николаевоблтеплоэнерго» арестованы. Его работа фактически заблокирована.

— 19 мая предприятие было вынуждено прекратить подачу пара в роддом №1 и больницу скорой медицинской помощи. Для начала следующего отопительного сезона «Николаевоблтеплоэнерго» требует около 900 миллионов гривен - это погашение долгов за предыдущие отопительные сезоны и предоплата за газ для следующего сезона. Откуда взять эти средства - вопрос открытый. Для городского бюджета - это непосильная сумма, а четких шагов от государственной власти нет. Надеюсь, что нам удастся добиться от правительства адекватной реакции и четких, конкретных действий, которые разблокируют работу коммунальных теплоснабжающих предприятий, - подчеркнул Александр Сенкевич.

19 мая комитет Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг не поддержал два законопроекта №3800-1 и №3508, которые предполагают списание штрафных санкций и пени теплоснабжающим компаниям, а также наложение моратория на такие штрафы. Также законопроекты должны решить вопрос погашения, так называемой, «разницы в тарифах».