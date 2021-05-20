Вчера, 19 мая, комитет Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг не поддержал два законопроекта №3800-1 и №3508, которые предполагают списание штрафных санкций и пени теплоснабжающим компаниям, а также наложение моратория на такие штрафы. Также законопроекты должны решить вопрос погашения, так называемой, «разницы в тарифах».

Из-за этого у предприятий просто нет возможности выйти на рынок природного газа, заключать договоры и покупать его на условиях рынка, поскольку средств на приобретение просто нет, сообщили в пресс-службе ОКП «Николаевоблтеплоэнерго».

— К тому же из-за задолженности прошлых лет предприятия не смогут начать отопительный сезон. На данном этапе полностью прекращается горячее водоснабжение в городах, где оно было, а в дальнейшем возникает вопрос начала отопительного сезона, - говорят в облтеплоэнерго.

В сообщении сказано, что глава «Нафтогаза» Юрий Витренко убеждал членов комитета, что долги за газ возникли из-за того, что предприятия не могли применять экономически обоснованные тарифы из-за законодательных ограничений.

— Вопреки любым логическим доводам, законопроект №3508 был снят Андреем Герусом, а судьба предприятий отодвинута в долгий ящик. Вопрос дальнейшего существования централизованного отопления в Украине остается открытым, - сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что из-за ситуации, которая сложилась вокруг экономически необоснованного тарифа на теплоснабжения для коммунального предприятия «Николаевоблтеплоэнерго» прогнозируемые убытки компании к концу года составят около 400 миллионов гривен.

Напомним, что коммунальное предприятие «Николаевоблтеплоэнерго» попросило у городского совета выделить 23 миллиона гривен, которые необходимы, чтобы покрыть долги предприятия перед «Николаевгазом» за транспортировку газа в прошлом году.