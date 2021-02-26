Из-за ситуации, которая сложилась вокруг экономически необоснованного тарифа на теплоснабжения для коммунального предприятия «Николаевоблтеплоэнерго» прогнозируемые убытки компании к концу года составят около 400 миллионов гривен.

Об этом заявил директор «Николаевоблтеплоэнерго» Николай Логвинов во время заседания планово-бюджетной комиссии 23 февраля, - передают НикВести.

Николай Логвинов рассказал о причинах, по которых у предприятия образовываются долги за транспортировку газа. По его словам, это связано с разницей в тарифах.

— До 1 января прошлого года, в тарифе Облтеплоэнерго было 46 миллионов гривен на оплату за транспортировку газа. С 1 января 2020 года тариф на транспортировку газа вырос в три раза, нам добавили порядка 196 миллионов гривен. У нас в тарифе 46, мы готовы отдать 60 миллионов, - отметил он.

Директор КП напомнил, что экономически обоснованный тариф на тепло был утвержден Национальной комиссией 13 января 2020 года, но он не вступил в силу в связи с коронавирусом. Был разработан законопроект о публичных договорах, который вносит изменения в закон о ЖКХ и позволяет заключать договора с населением. В декабре прошлого года законопроект был проголосован, но президентом не подписан.

Кроме того, 9 февраля этого года был подписан меморандум о взаимопонимании по вопросу регулирования проблемных вопросов в сфере централизованной поставки тепловой энергии, который приостановил процедуру корректировки тарифов на неопределенный срок.

— Теоретически, до 1 октября 2021 года государство должно разработать механизм компенсации разницы в тарифах по газу и транспортировке газа за счет государственного бюджета. Но этот меморандум защищает население, но не защищает тепловиков. Потому что цена на газ задним числом нам 9 февраля пришла 8,948. Из-за этой разницы в тарифах, когда тариф был 1900 экономически обоснованный, а мы продаем населению по 1482, мы недополучаем 500 гривен. По прошлому году, это составило минут 128 миллионов гривен, - рассказал Николай Логвинов.

По его словам, в случае, если в этом году ситуация не изменится, то предприятие недополучит 382 миллиона гривен по итогам 2021 года.

— В этом году из-за этого меморандума и политических вопросов, недобор денег по году 382 миллиона гривен, за январь - март - это порядка 180 миллионов гривен. В том числе по цене на газ из-за разницы в тарифах это 45 миллионов гривен, по транспортировке газа это порядка 100 миллионов гривен. Сама законодательная база Украины и то, что тарифы устанавливает НКРЕКП, и им (Николаевгаз), и нам, причем, им увеличили в три раза тариф на транспортировку, то нам тариф не увеличили, мы на него влиять не можем. Мы ждали этого меморандума, есть проект плана мероприятий по этому меморандуму, и пока он не будет реализован, у облтеплоэнерго и другие тепловики будут в таком положении. Меморандум не запрещает ни Николаевгазу, ни Нефтегазу взыскивать с нам долги. Нефтегаз Украины благополучно арестовал счета в августе прошлого года за пеню и штрафы, хотя долги по газу мы за 2016 год закрыли. 2016 - 2017, 2019 - 2020 год мы погасили, у нас остался 2017 - 2018, 2018 - 2019. Расчетная разница в тарифах уже сейчас - порядка полумиллиарда гривен. Это те убытки, которые нам государство нанесло, - рассказал Николай Логвинов.

Стоит отметить, что по итогам заседания планово-бюджетной комиссии на официальной странице КП «Николаевоблтеплоэнерго» в Facebook появилась публикация, в которой говорится о том, что в 2021 году предприятие недополучит 285 миллионов гривен.

Долги предприятия могут стать причиной серьезных проблем с запуском отопительного сезона 2021 - 2022 года. Поскольку городской бюджет Николаева не потянет выделение финансовой помощи «Николаевоблтеплоэнерго» в сумме почти 500 миллионов гривен.

— Вопрос идет о запуске следующего отопительного сезона… Если сейчас этот меморандум утихомирит ситуацию, то в следующем сезоне этого не будет. Потому что местный бюджет не потянет 500 миллионов гривен разницы в тарифах. Да, предприятие сейчас живое, несмотря на арест счетов и весь цирк, платит зарплату, налоги, электроэнергию. Мы готовимся к ремонтному сезону. Но даже если у нас будет все хорошо с точки зрения технической базы, у нас остаются вопросы по газу, транспортировке и зарплатам, - сказал Николай Логвинов.

Ранее сообщалось, что коммунальное предприятие «Николаевоблтеплоэнерго» просит у городского совета выделить 23 миллиона гривен, которые необходимы, чтобы покрыть долги предприятия перед «Николаевгазом» за транспортировку газа в прошлом году.