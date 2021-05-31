Автономный источник электричества может понадобиться в любой момент. Особенно он необходим в местах, где скапливается большое количество людей – больницах, школах, магазинах. При выборе электростанции стоит внимательно изучить бензогенератор. Бензиновые модели обладают рядом преимуществ по сравнению с другими типами оборудования.

Преимущества товара

К основным плюсам бензогенератора можно отнести следующие пункты:



Малые габариты и большая мощность. Благодаря этим особенностям электростанция может использоваться как в бытовых условиях (например, в гараже или на даче), так и на крупных предприятиях.



Простота эксплуатации. Чтобы пользоваться бензогенератором, не нужно иметь какие-то специальные навыки или знания. Запуск двигателя производится вручную (на маломощном оборудовании) или стартером. В случае перегрузки электростанция автоматически выключается.



Простота обслуживания. Уход за бензогенератором подразумевает лишь проверку уровня масла перед каждым запуском оборудования. Кроме этого, производители рекомендуют периодически производить чистку свечей зажигания и самого генератора.



Отсутствие сильного шума во время работы. Благодаря особой конструкции выхлопной системы бензогенератор работает достаточно тихо.



Эксплуатационные условия. Такие электрогенераторы могут использоваться практически при любой температуре и влажности. Единственное условие – помещение, в котором установлено оборудование, должно хорошо проветриваться.

На что обратить пристальное внимание при выборе и покупке приборов



Выбирая бензогенератор, нужно определиться с мощностью электростанции. Для этого необходимо сложить показатели мощности всех электроприборов, которые предположительно будут подключаться к генератору, а затем прибавить к получившейся сумме еще 30%. Для бытовых целей отлично подойдет генератор с мощностью 6-8 кВт.



Необходимы учитывать и тот факт, что бензогенераторы бывают однофазные (220 В) и трехфазные (380 В). Если оборудование приобретается для подключения бытовых приборов, то лучшим выбором будет однофазная электростанция.



Еще одним критерием, на который нужно смотреть при выборе бензогенератора, служит уровень шума. Данный показатель не должен превышать 74 Дб. При больших значениях прибор будет работать слишком громко.

В наше непростое время без бензогенератора трудно обойтись, особенно в сельской местности, где перебои с электроэнергией не редкость.

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