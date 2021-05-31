Для кухни с ограниченной площадью дизайнеры часто рекомендуют выбирать узкие столы. Такая мебель является идеальным решением для маленькой комнаты, в которой необходимо грамотно все разместить. Это может быть как небольшой стол с узкой, вытянутой столешницей, так и модель-трансформер, которая в пару движений преобразуется в более комфортную и вместительную мебель. Все зависит от последующих целей использования столов.

Мебель с узкой столешницей подойдет для семьи из 2-4 человек или же тех домочадцев, которые предпочитают питаться за пределами жилья.

Особенности применения узких столов в доме

Откидная модель узкого стола уместна на маленькой кухни. Количество персон определяется площадью столешницы, которая закрепляется на стене. Такой стол не занимает много места, рационально использует свободное пространство.

Вместо привычного кухонного стола активно применяется узкая барная стойка. Она отлично комбинируется с барными стульями, выглядит стильно, оригинально, придает помещению современные нотки. К тому же, барная стойка часто монтируется на подоконник, что очень экономит пространство и не создает проблем с перемещением по кухне.

Узкий кухонный стол отлично смотрится и в центре помещения. Его можно применять как:

полноценный обеденный стол:

отдельный остров для коротких трапез;

мебель для приготовления пищи.

Специально для центрального размещения дизайнеры создали модели столов с встроенными внутренними тумбами и ящиками для хранения кухонной утвари.

На длинной кухне узкие столы устанавливают напротив кухонного гарнитура.

При необходимости такой стол может стать выдвижным или же мобильным, который с легкостью выезжает из основной мебели.

Консольный столик - модель раскладного стола, которая в сложенном виде напоминает узкую полку. В разложенном виде мебель идеально подходит для приема гостей.

Столы имеют прямоугольную форму столешницы с прямыми или же слегка закругленными углами. Ширина поверхности может составлять примерно 45 см. Более узкие модели пригодны для семьи из двух человек, которые часто обедают не дома.

Полукруглый формат узких столешниц менее травматичен, активно используется в семьях с маленькими детьми. Такая форма мебели уместна в деревенском, романтическом направлении.

Как подобрать узкий стол в дом?

Подбирая узкий стол в дом, следует обратить внимание на количество свободного места в комнате. Также, важным критерием является вместительность мебели. На одного сидящего за столом приходится около 60 см пространства.

Если вам нужен практичный и функциональный стол, который можно применить для разных целей, то отдавайте предпочтение трансформерам. Они уместны не только в кухне, но и в спальне, зале, гостиной и любой другой комнате. В собранном виде стол может применяться в качестве подставки, а в разобранном - как полноценный обеденный стол.

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